Russland verwandelt Bachmut in Asche: Vorher-Nachher-Bilder belegen Ausmaß der Zerstörung

Von: Momir Takac

Die monatelangen Kämpfe um Bachmut hinterlassen eine zerstörte Stadt. Neue Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Verwüstung.

Bachmut - In der Stadt im Osten der Ukraine lebten einmal mehr als 70.000 Menschen. Die Region um Bachmut ist ein Zentrum der Salzindustrie des Landes. Unter dem benachbarten Soledar befindet sich ein riesiges unterirdisches Salzbergwerk mit zahlreichen Stollen. Doch nichts ist, wie es einmal war.

Der Ukraine-Krieg zwang die Einwohner zur Flucht. In Bachmut trifft man heute weniger als 5.000 Menschen an. Wo sollen sie auch wohnen? Die Stadt in der Oblast Donezk im Donbass ist gezeichnet von monatelangen Kämpfen zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Bachmut erleidet dasselbe Schicksal wie Mariupol, das durch russische Angriffe ebenfalls massiv zerstört worden war.

Ukraine-Krieg: Vorher-Nachher-Bilder zeigen Trümmerfeld in Bachmut

Das Theater von Bachmut im Mai 2022 (oben) und nach der Zerstörung gut ein Jahr später. © picture alliance/dpa/Satellite image ©2023 Maxar Technologies | Satellite image

Das beweisen neue Satellitenbilder des US-Betreibers Maxar. Das Unternehmen veröffentlichte Vorher-Nachher-Bilder von Bachmut und dokumentiert damit das Trümmerfeld. Ein Vergleich zeigt etwa das Theater und Geschäftshäuser. Das obere Bild war am 8. Mai 2022 aufgenommen worden. Die Gebäude sind darauf klar zu erkennen. Auf dem unteren Foto ist alles in Farben der Zerstörung gehalten: braun, grau, schwarz. Um welche Gebäude es sich handelt, lässt sich nur erahnen.

Ein weiteres Satellitenbild zeigt, wie das Gelände der Universität vor der Zerstörung ausgesehen hat. Oben sieht man einen weißen Gebäudekomplex, rechts daneben einen Funkturm. Auf dem unteren Foto der Bildkombo erkennt man nur noch die Umrisse, der Rest ist Schutt und Asche.

Auf dem oberen Bild ist die Universität von Bachmut gut zu erkennen, unten sieht man nur noch Schutt und Asche. © picture alliance/dpa/Satellite image ©2023 Maxar Technologies | Satellite image

Bachmut: Kultur- und Bildungseinrichtung blieben von Zerstörung nicht verschont

Von den Angriffen nicht verschont blieb auch eine Schule in Bachmut. Auf dem oberen Bild, das vor rund einem Jahr entstanden war, ist sie klar in weißer Farbe zu erkennen. Nach der Zerstörung gleicht das Gebäude farblich den umliegenden Wohnblöcken: Es dominiert monotones und tristes Braun. Auch von der blühenden Landschaft ist nichts mehr übrig.

Die Schule (oben weißes Gebäude) und Wohnblöcke rundherum sind in Bachmut völlig zerstört. © picture alliance/dpa/Satellite image ©2023 Maxar Technologies | Satellite image

Soldaten der Ukraine versuchen seit Monaten erbittert, die Stadt im Krieg gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Zuletzt gab es Berichte, wonach Bachmut vollständig eingenommen sei. Dies wiederum dementierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jedoch. (mt)