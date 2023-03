Baden-Württembergs Innenminister Strobl drängt auf Verschärfung des Waffenrechts

Strobl wünscht sich ein schärferes Waffengesetz in Deutschland © Chris Emil Janssen / IMAGO

Bei Durchsuchungen im «Reichsbürger»-Milieu fiel ein Schuss auf einen Polizisten. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) fordert deshalb eine schleunige Verschärfung des Waffenrechts durch die Bundesregierung.

Stuttgart - Es sei höchste Zeit, dass das, was man in der Innenministerkonferenz im Dezember besprochen habe, umgesetzt werde. Der Bundesgesetzgeber müsse wirklich in die Gänge kommen und einen Gesetzentwurf vorlegen, sagte Strobl am Donnerstag.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte nach der Amoktat in Hamburg mit acht Toten angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen. Ihr Vorhaben sieht unter anderem ein Verbot von kriegswaffenähnlichen, halbautomatischen Langwaffen für Privatleute vor. Wer eine Erlaubnis zum Besitz einer Waffe beantragt, soll zudem künftig seine psychische Gesundheit nachweisen müssen. Das ist bisher nur für Menschen bis 25 Jahre vorgeschrieben.

Am Mittwoch hatte es im Zusammenhang mit der «Reichsbürger»-Szene Durchsuchungen in acht deutschen Bundesländern und der Schweiz gegeben. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde dabei in Reutlingen angeschossen und am Arm verletzt. Der Schütze wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Mordes.

Am Mittwoch sei der Keller des Gebäudes in Reutlingen durchsucht worden, die Wohnung werde am Donnerstag durchsucht, sagte Minister Strobl. Er sprach davon, dass man in dem Gebäudekomplex ein erschreckendes und «perverses» Waffenarsenal vorgefunden habe. «Das, was ich dort gesehen habe, braucht wirklich kein Mensch.» (dpa)