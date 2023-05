Baerbock äußert sich nicht zur Graichen-Ablösung

Besuch im Wüstenemirat Doha

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch im Wüstenemirat Doha nicht zur Ablösung von Wirtschafts-Staatssekretär Patrick Graichen geäußert.

Doha - Auf die Frage einer Journalistin nach einer Bewertung der Vorgänge entgegnete sie am Mittwoch bei einem Besuch in Katar, darauf wolle sie in der Pressekonferenz zum strategischen Dialog mit dem Emirat nicht antworten. Niemand im Raum werde verstehen, worum es eigentlich gehe.

Graichen muss nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als Ergebnis weiterer interner Prüfungen seinen Posten räumen. Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin, in dessen Vorstand Graichens Schwester sitzt. Der Staatssekretär soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er stand zuvor schon wegen der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) in der Kritik. (dpa)