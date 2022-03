Baerbock gelingt der große Umfrage-Sprung - Grüne ist plötzlich beliebteste Ministerin

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

In einer aktuellen Umfrage ist Bundesaußenministerin Baerbock die kompetenteste Ampel-Ministerin – sie hat damit ihre Zweifler eines besseren belehrt.

Berlin – Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist nun die beliebteste Ampel-Ministerin. Sie hat in einer aktuellen Umfrage sogar den temporären Umfrageliebling, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), überholt. Noch bei Amtsantritt war Baerbock mit einem Umfragetief konfrontiert – nicht viele trauten ihr zu, dem Amt gewachsen zu sein. Doch ihre unerschrockene Außenpolitik angesichts des Ukraine-Kriegs scheint viele eines besseren zu belehren.

So gaben im „Sonntagstrend“ vom 13. März 2022, 47 der Befragten an, mit Baerbocks Arbeit zufrieden zu sein. Damit ist die Grünen-Politikerin auf Platz eins der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag.

Baerbock gelingt die Umkehr in neuer Umfrage - plötzlich beliebteste Ministerin

Auch für die SPD sieht es derzeit gut aus. Der Aufwärtstrend für die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich in der neuen Umfrage fort. Im aktuellen Sonntagstrend kommen die Sozialdemokraten auf 26 Prozent - das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Unionsparteien büßen hingegen einen Prozentpunkt ein und liegen bei 24 Prozent.

Baerbock beim Besuch der Flüchtlingsaufnahme auf dem Messegelände von MoldExpo in Chisinau. © dpa

Die Grünen legen einen Punkt zu und landen mit 16 Prozent inzwischen deutlich vor dem Koalitionspartner FDP. Die Freien Demokraten verlieren einen Punkt und kommen auf zehn Prozent - das ist der niedrigste Stand in der wöchentlichen Umfrage seit Neujahr. Die AfD büßt ebenfalls einen Punkt ein und kommt auf 10 Prozent, die Linke bleibt stabil bei sechs Prozent. Für den Sonntagstrend befragte Insa vom 7. bis zum 11. März rund 1200 Bürger. (aka mit AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.