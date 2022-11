Baerbock besucht Paris: Austausch mit AbiBac-Teilnehmenden

Nach ihrer Teilnahme am UN-Klimagipfel in Ägypten besucht Außenminister Annalena Baerbock Paris. © IMAGO/Thomas Trutschel

Annalena Baerbock stattet Frankreich einen eintägigen Besuch ab. In Paris hat die deutsche Außenministerin mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines deutsch-französischen Schulprojekts gesprochen.

Paris - Die Grünen-Politikerin traf am Montagvormittag mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna Schülerinnen und Schülern einer sogenannten AbiBac-Klasse. In solchen Klassen ist es möglich, gleichzeitig das französische Baccalauréat und das deutsche Abitur zu erwerben und so Zugang zu den Universitäten beider Länder zu bekommen. Französisch und Deutsch werden beim AbiBac auf erhöhtem Niveau unterrichtet.

Baerbocks Reise findet auch vor dem Hintergrund jüngster Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis statt. Ende Oktober war der deutsch-französische Ministerrat vertagt worden - er soll nun wohl im Januar nachgeholt werden. Als Grund für die Verschiebung hatte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem anhaltenden Abstimmungsbedarf in «bilateralen Fragen» genannt. Aus dem Élyséepalast in Paris hieß es damals, dass man bei den Themen Verteidigung und Energie noch mehr Zeit zur Abstimmung brauche.

Am späteren Vormittag wollte Baerbock in Paris an der dritten internationalen Geberkonferenz für die unter den Folgen des Ukraine-Kriegs besonders leidende Republik Moldau teilnehmen. Dabei geht es um weitere Hilfszusagen für die ehemalige Sowjetrepublik, die zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. (dpa)