„Schockierende Berichte“ zu Chinas Folter-Lagern: Baerbock spricht mit Chinas Außenminister

Von: Christiane Kühl, Sven Hauberg

Baerbock sprach am Dienstag per Videoschalte mit ihrem Amtskollegen Wang Yi in China © John Macdougall/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat ihren chinesischen Amtskollegen Wang Yi zur Aufklärung der Zustände in den Lagern von Xinjiang aufgefordert. Im Ukraine-Krieg fordert Baerbock einen Kurswechsel.

Update vom 24. Mai, 17.11 Uhr: Wie reagiert Deutschland auf die „Xinjiang Police Files“? Außenpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion haben nach den neuen Enthüllungen zur Verfolgung und Masseninternierung von Uiguren in der nordwestchinesischen Region Xinjiang Konsequenzen gefordert. Deutsche Unternehmen könnten nun in Xinjiang nicht einfach so weitermachen, „es müssen Konsequenzen gezogen werden“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), dem „Handelsblatt“.

Die sogenannten „Xinjiang Police Files“ belegten „in aller Grausamkeit das Orwell‘sche Ausmaß des chinesischen Unterdrückungssystems der Uiguren“, kritisierte Roth. „Wir dürfen nicht die Augen vor dem unvorstellbaren Leid der Uiguren schließen“, forderte der SPD-Politiker.

Auch der SPD-Menschenrechtspolitiker Frank Schwabe sieht nun Konzerne wie BASF und Volkswagen, die jeweils ein Werk in Xinjiang haben, in der Pflicht. „Deutsche Unternehmen müssen ihre Aktivitäten in Xinjiang einstellen“, sagte Schwabe ebenfalls dem „Handelsblatt“.

Erstmeldung vom 24. Mai, 13.17 Uhr: Berlin/München – Am Dienstag gab es mitten in der Aufregung um das Datenleck mit grausamen Details aus den Internierungsanlagen in Xinjiang hochrangigen Kontakt zu China. Außenministerin Annalena Baerbock konferierte für eine Stunde per Video mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Dabei sprach sie nach Angaben des Auswärtigen Amtes „auch die schockierenden Berichte und neuen Dokumentationen über schwerste Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an und forderte eine transparente Aufklärung der Vorwürfe“.

Wie in der Diplomatie üblich, betonte Baerbock natürlich „die Wichtigkeit internationaler Kooperation“, vor allem angesichts der schwierigen internationalen Lage. Doch die Grünen-Politikerin fügte laut der Stellungnahme hinzu: „Eine solche Zusammenarbeit kann jedoch nur auf der Grundlage der fundamentalen Normen der internationalen Ordnung geschehen, die von allen geachtet und verteidigt werden müssen.“ Deutschland appelliere „deutlich an alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, dass sie den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg verurteilen und ihre Verantwortung zum Schutz des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen wahrnehmen“.

Baerbock: Appell an China im Ukraine-Krieg

Die Worte sind ein Aufruf an China, seine Haltung im Ukraine-Krieg zu überdenken. Bis heute ist aus Peking kein kritisches Wort zu hören über die Invasion oder die aus der Ukraine bekannt werdenden Gräueltaten russischer Soldaten wie etwa in Butscha. Direkt vor dem Krieg hatten die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, einander eine enge Zusammenarbeit zugesichert.

In der Mitteilung des Außenministeriums zeigt sich, wie Annalena Baerbock die Diplomatie und ihr Ziel einer werteorientierten Außenpolitik ausbalancieren muss. Die Formulierung zu den Enthüllungen in Xinjiang ist schärfer formuliert als ähnliche Statements ihrer Vorgänger. Auch die Betonung „fundamentaler Normen“ ist neu. Dennoch muss sich Baerbock anpassen. Denn der letzte vom Ministerium erwähnte Punkt zeigt, dass Deutschland China weiterhin braucht: Die Klimakrise könnten wir, so Baerbock, „nur gemeinsam wirksam bekämpfen“. China ist aufgrund seiner riesigen Bevölkerung der weltgrößte Emittent von Treibhausgasen, baut aber auch mehr Wind- und Fotovoltaikanlagen als jedes andere Land der Welt. „Um die Welt auf dem 1,5-Grad-Pfad zu halten, müssen alle Staaten ihre Klimaziele ambitionierter ausgestalten“, sagte Baerbock. „In diesem Bereich will Deutschland daher seine Zusammenarbeit mit China intensivieren.“

China: Pekings Außenamtssprecher nennt Xinjiang-Berichte „Jahrhundertlüge“

Von der chinesischen Seite gab es zunächst keine Mitschrift des Gesprächs. Am Dienstag reagierte allerdings Pekings Außenamtssprecher Wang Wenbin auf die neuen Berichte zur Lage in Xinjiang und nannte diese das „jüngste Beispiel für die Verleumdung Xinjiangs durch chinafeindliche Kräfte“. Die Existenz von Lagern in der Region bezeichnete er als „Jahrhundertlüge“.

Außenminister Wang Yi war am Montag in Guangzhou persönlich mit der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet zusammengetroffen. Bachelet wird am morgigen Mittwoch nach Xinjiang reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Wie viel sie dort zu sehen bekommt, ist allerdings ungewiss: Menschenrechtler befürchten, die UN-Kommissarin werde „in ein Minenfeld der Propaganda treten, das die chinesische Kommunistische Partei ausgelegt hat“. Außenamtssprecher Wang Wenbin erklärte hingegen am Dienstag, Bachelet werde „einen umfassenden Austausch mit allen Bereichen führen“.

Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Grünen, bezeichnete Bachelets Besuch in einer Stellungnahme als wichtig. „Damit wurde ein Schritt auf eine langjährige Forderung der UN zugetan.“ Weiter forderte Trittin, China dürfte die Existenz der Lager in Xinjiang „nicht länger leugnen, sondern muss sie umgehend auflösen“. (ck/sh)