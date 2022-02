Nach diplomatischen Spannungen: Baerbock stellt Bundeswehr-Einsatz in Mali in Frage

Von: Bedrettin Bölükbasi

Außenministerin Annalena Baerbock will nach Spannungen mit der Militärjunta den Bundeswehr-Einsatz in Mali überdenken. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenministerin Baerbock will den Einsatz der Bundeswehr im afrikanischen Mali überdenken. Hintergrund sind Spannungen zwischen Frankreich und der Militärjunta im Land.

München - Das westafrikanische Land Mali ist eines der politisch wohl instabilsten Länder der Region. In dem Land sind Militärcoups fast schon zur Tradition geworden. Schon 2020 kam es zu einem Staatsstreich. Nur ein Jahr später in 2021 erfolgte ein weiterer Putsch durch das Militär. Aktuell regiert im Land eine Militärjunta mit dem einflussreichen Armee-Oberst Assimi Goïta an der Spitze.

Das Land ist zudem von Terrororganisation wie den lokalen Abspaltungen des IS und der Al Qaida geplagt. Genau aus diesem Grund befinden sich europäische Truppen - darunter auch französische und deutsche - als Teil von EU und UN-Missionen in Mali. Die Handlungen der Militärjunta könnten nun allerdings ein Ende des Bundeswehr-Einsatzes bedeuten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will die Präsenz deutscher Truppen vor Ort überdenken.

Baerbock will Bundeswehreinsatz in Mali überdenken - „werden Fragen mit malischer Regierung aufnehmen“

Offenbar stellt Außenministerin Baerbock den Bundeswehr-Einsatz in Mali wegen zunehmender Spannungen mit der Militärjunta in dem Land infrage, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. „Angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müssen wir uns ehrlich fragen, ob die Voraussetzungen für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements weiter gegeben sind. Unser Einsatz ist kein Selbstzweck“, sagte die Grünen-Politikerin der Zeitung. Baerbock reagierte damit auf massive Spannungen zwischen der einstigen Kolonialmacht Frankreich und der malischen Militärregierung.

„Mit unseren internationalen Partnern und der Europäischen Union, insbesondere Frankreich, stehen wir in enger Abstimmung dazu, wie wir unser Engagement vor Ort weiter gestalten. Wir werden unsere Fragen in den nächsten Tagen auch hochrangig mit der malischen Regierung aufnehmen“, informierte die Grünen-Politikerin. Das Engagement mit Mali als Teil der internationalen Gemeinschaft sei von langfristigen Zielen geleitet. Es gehe um Sicherheit für die Menschen und Stabilität sowie Entwicklung. Diese könne es nur durch Reformen und die Rückkehr zur Demokratie geben, wie es das Land auch mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) vereinbart habe.

Frankreichs Wahlkampf: Mali neues Thema beim Ringen um Posten des Präsidenten - Kritik an Macron

Die Bundeswehr ist derzeit mit mehr als 300 Soldaten an der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt und mit mehr als 1100 Soldaten an der UN-Mission Minusma. Im Mai soll im Bundestag über die Zukunft der Beteiligung an beiden Einsätze entschieden werden. Mit weitaus mehr Soldaten ist dabei Frankreich vertreten. Gut 4.000 französische Soldaten befinden sich derzeit in Mali, um gegen Terrormilizen in der ehemaligen französischen Kolonie zu kämpfen.

Zu Wochenbeginn hatte die malische Führung den französischen Botschafter ausgewiesen. Die französische Regierung kündigte daraufhin an, bis Mitte Februar mit seinen europäischen Partnern über die Militärpräsenz in dem Land beraten zu wollen. In Frankreich entwickelte sich das Thema inzwischen als Material für den Wahlkampf. „Wir sollten nicht in einem Land bleiben, das uns nicht will“, sagte die konservative Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse dem Sender CNews. Sie rief dazu auf, den malischen Botschafter aus Frankreich auszuweisen - wobei sie übersah, dass Mali seit zwei Jahren keinen Botschafter mehr in Frankreich hat.

Auch die rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen kritisierte den französischen Militäreinsatz und plädierte dafür, die französischen Soldaten in den benachbarten Tschad zu verlegen. „Frankreich hat massiv Einfluss in Afrika verloren“, erklärte Le Pen. Sie rief dazu auf, die internationale Hilfe für Mali einzustellen. Der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour schrieb seinerseits auf Twitter: „Unsere Soldaten sterben für ein Land, das uns beleidigt“, womit er auf den Tod von mehr als 50 französischen Soldaten in der Sahelzone anspielte.

Kritik kam auch von links: „Die Bilanz von Präsident Emmanuel Macron ist ein Desaster. Wir müssen uns dort zurückziehen“, sagte Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Der grüne Kandidat Yannick Jadot verteidigte ausnahmsweise dieselbe Linie wie Le Pen und plädierte für eine Verlegung der französischen Soldaten in die Nachbarländer.

Putins Russland könnte Position in Afrika weiter festigen - Kreml-Söldner schon im westafrikanischen Land

Im Westen wird befürchtet, dass die malische Führung sich immer stärker an Russland anlehnt. Kritisiert wurde zuletzt, dass russische Söldner ins Land geholt worden seien. Aufnahmen in sozialen Medien zeigten wie sich Kreml-nahe Söldner der berüchtigten „Wagner-Group“ in der malischen Hauptstadt Bamako aufhielten. Diese Söldner sind in mehreren afrikanischen Ländern wie Libyen, aber auch in Syrien aktiv.

Tatsächlich dürfte ein Ende der französischen und deutschen Einsätze für große Freude in Moskau sorgen. Machthaber Wladimir Putin könnte so bessere Aussicht auf eine Ausweitung des russischen Einflusses in der Region haben. Bereits jetzt ist Russland nach der Machtergreifung durch die Junta beliebt in Mali. Lokale Videos in sozialen Medien zeigten wie französische Flaggen und die Poster von Macron bei Demonstrationen zerrissen und verbrannt wurden, während in den Staßen Putins Bilder aufgehängt wurden. (bb mit Material von dpa und afp)