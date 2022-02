Baerbock bekommt wohl bald einen E-Dienstwagen - Habeck aber nicht

Von: Cindy Boden

Annalena Baerbock steigt in ein Auto: Ist sie bald elektrisch unterwegs? © Frank Ossenbrink/Imago

Auch Baerbock bekommt offenbar ein Elektroauto als Ministerin - aber nur als zusätzliche Option. Der Grund dahinter ist auch für ihren Kollegen Habeck ausschlaggebend.

Berlin - Mit welchen Verkehrsmitteln sind sind die Grünen-Regierungsmitglieder unterwegs? Diese Frage tauchte seit Amtseinführung der Ampel-Regierung schon mehrfach auf. Schon am Tag der Vereidigung machten Bilder von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir auf dem Fahrrad die Runde. Außenminister Annalena Baerbock sorgte mit ihrer Ankündigung für Schlagzeilen, Alternativen zum Flugzeug bei ihren Dienstreisen zumindest in Betracht ziehen zu wollen.

Im Bereich der Dienstwagen wiederum spielen Autos mit alternativen Antrieben eine Rolle. Wer fährt also ein Elektroauto? Schließlich sind die Ziele in Deutschland hoch gesteckt - an einigen Stellen hapert es aber noch, wie auch eine Datenanalyse von IPPEN.MEDIA zeigt. Sind die Grünen-Minister da ein Vorbild?

Baerbock bald in elektrischem Ministerauto unterwegs? Kommt drauf an

Zwei rein batterieelektrische Autos von Ministern tauchen in einer Übersicht der Automobilwoche, über die unter anderem der Spiegel berichtet, schon auf. Zwei weitere seien bestellt. Özdemir fahre in einem Audi E-Tron. Das erste vollelektrische Ministerauto der Regierung aus dem vergangenen Jahr wird aktuell mit Umweltministerin Steffi Lemke gefahren. Sie übernahm das Auto von ihrer Vorgängerin Svenja Schulze (SPD).

Nun kommt wohl auch noch Familienministerin Anne Spiegel mit einem neuen Batterie-Modell dazu. Zudem plant Außenministerin Annalena Baerbock laut Automobilwoche, einen Mercedes-Benz EQS anzuschaffen. Das Lieferdatum ist dem Spiegel-Bericht zufolge abhängig von „der aktuellen Situation auf dem Halbleitermarkt“. Das habe das Auswärtige Amt mitgeteilt.

Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.

Baerbock bald mit E-Auto, Habeck nicht: Die Panzerung ist entscheidend

Nicht unter den genannten Ministern ist ausgerechnet Robert Habeck, Klimaminister aus Reihen der Grünen. Doch das hat einen bestimmten Grund: sein Status als Vizekanzler. Mit dieser Rolle fahre er „grundsätzlich in einem sondergeschützten Fahrzeug des Bundeskriminalamtes“ und nutze die verschiedenen Fahrzeuge aus dem Regierungs-Fuhrpark, zitiert der Spiegel dessen Ministerium. Die spezielle Panzerung ist also wichtig. Elektroversionen nach BKA-Standard zu bauen, lohnt sich dem Bericht nach aus Sicht der Hersteller nicht.

Kann Baerbock dann aber überhaupt mir ihrem Modell fahren? Dieser Frage geht auch 24auto.de* nach. Der Spiegel hat erfahren, dass Baerbock ihren neuen Mercedes-Benz als weitere Option zum BKA-geprüften Fuhrpark bekommt. Immer kann sie ihn aber nicht nutzen. (cibo)