Baerbock interpretiert Kritik an Deutschlands Ukraine-Politik positiv

Annalena Baerbock © IMAGO/Thomas Trutschel

Bundesaußenministerin Anna Baerbock (Grüne) hat die Kritik an Deutschlands bei der Unterstützung für die Ukraine als positives Zeichen gewertet.

Kristiansand in Norwegen - Auf einer Pressekonferenz am Rande des Treffens im norwegischen Kristiansand sagte Baerbock am Mittwoch, die Kritik beweise, wie eng die Verbindung und die Freundschaft zu den Partnerländern seien. "Man kann einander nur offen kritisieren, wenn man sich vertraut", sagte Baerbock.

Baerbock hielt die Pressekonferenz zusammen mit ihrer norwegischen Amtskollegin Ine Marie Eriksen Söreide und dem litauischen Außenminister Gabrielius Landsbergis ab. Die beiden werteten Deutschlands bisherige Rolle bei der Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland unterschiedlich.

Söreide sagte, sie sei sowohl Baerbock persönlich als auch Deutschland "sehr dankbar" dafür, nach dem russischen Angriff die eigene außenpolitische Strategie geändert zu haben. Landsbergis sagte hingegen, er habe zu Beginn des Kriegs die Menschen in Litauen gebeten, "Geduld" mit Berlin zu beweisen. "Das ist immer noch meine Position", sagte er.



Das am Dienstag begonnene Treffen des Ostseerats ist das erste seit 2014. Damals hatte der Rat als Reaktion auf die russische Annexion der Halbinsel Krim und Moskaus Unterstützung für pro-russische Separatisten in der Ostukraine seine Zusammenkünfte auf Eis gelegt.



Dem 1992 gegründeten Ostseerat gehören die elf Ostsee-Anrainerstaaten einschließlich Russlands sowie die EU-Kommission an. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar wurde die Mitgliedschaft Moskaus Anfang März ausgesetzt, im Mai zog sich Russland selbst zurück. Nun trafen sich die Außenminister der zehn verbliebenen Staaten und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Teilnehmer des Ostseerat-Treffens ihre Unterstützung für die Ukraine und ihre Bereitschaft zu einer "starken Partnerschaft für Zusammenarbeit und Wiederaufbau". Der russische Angriff auf die Ukraine habe "langfristige negative Auswirkungen auf die Sicherheit in der Region".



Weiter hieß es, die Beziehungen des Rats zu Russland und Belarus blieben "solange unterbrochen, bis eine internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Grundprinzipien des Völkerrechts wieder möglich ist".



Am 1. Juli übernimmt Deutschland für ein Jahr den Vorsitz des Ostseerats von Norwegen. Baerbock sagte am Mittwoch, Berlin wolle in dieser Zeit unter anderem den "ersten gemeinsamen Offshore-Windpark mit den Ostsee-Staaten" vorantreiben, um Europa weniger abhängig von Energieimporten zu machen und der Klimaneutralität näher zu kommen. se/ck

Bundesregierung unterstützt ukrainische Unis bei digitaler Lehre



Die Bundesregierung weitet ihre Unterstützung für aus der Ukraine geflohene Studierende aus. Unter anderem wird ein neues Programm gestartet, um ukrainische Hochschulen beim digitalen Lehrbetrieb zu unterstützen, wie das Bundesbildungsministerium und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am Mittwoch mitteilten. Dies solle den Studierenden "eine Fortsetzung oder einen Abschluss des Studiums an der Heimathochschule" ermöglichen.



Das Programm trägt den Namen "Ukraine digital: Studienerfolg in Kriegszeiten sichern". Finanziert werden damit den Angaben zufolge Kooperationen deutscher Hochschulen mit ukrainischen Partnerinstitutionen.



Ebenfalls neu ist eine "Sonderausschreibung Digitaler Campus". Hier werden laut Ministerium und DAAD deutsche Hochschulen "kurzfristig bei der Digitalisierung bestehender Angebote zur Vorbereitung geflüchteter Studieninteressierter und Studierender aus der Ukraine" unterstützt.



Zwei bereits bestehende Programme werden den Angaben zufolge ausgebaut. Dabei geht es zum einen um Unterstützung für Hochschulen bei der Erhöhung von Beratungs- und Betreuungskapazitäten und beim Ausbau von Sprach- und Fachkursen für Studierende aus der Ukraine. Zum anderen geht es um die "Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine", die auf einer Internetseite Informationen für geflohene Studierende und Forschende sammeln soll.



Für alle Programme zusammen stellt das Ministerium den Angaben zufolge dieses Jahr etwa neun Millionen Euro zur Verfügung. "Mit diesem breiten Ansatz sorgen wir dafür, dass sowohl Studieninteressierte als auch Studierende aus der Ukraine schnell Anschluss finden können", erklärte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). "Damit schaffen wir eine gewisse Kontinuität und geben den jungen Menschen eine Perspektive." cne/mt