Baerbock kündigt weitere Konsequenzen für Russland an – «Müssen jetzt reagieren»

Annalena Baerbock verurteilt die Handlungen Russlands © Kay Nietfeld / dpa

Paris - Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland für sein Vorgehen in der Ukraine harte Konsequenzen in Aussicht gestellt. «Wir erleben seit Wochen eine zynische Inszenierung von Seiten Russlands, einen unglaublichen Truppenaufmarsch und dann haben sich die schlimmsten Befürchtungen jetzt bewahrheitet», sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Sondertreffens der EU-Außenminister zur Absprache von Sanktionen am Dienstag in Paris. «Wir verurteilen gemeinsam diesen Bruch des Völkerrechts und werden Maßnahmen auf den Weg bringen», sagte Baerbock zur russischen Anerkennung der Separatistengebiete im Osten der Ukraine. «Darauf müssen wir jetzt gemeinsam deutlich reagieren.»

Es gehe um ein deutliches Stoppschild, dass das russische Vorgehen nicht akzeptiert wird und darum, eine weitere Eskalation zu verhindern. «Das ist ein Bruch für die Verhältnisse in Europa.» Gemeinsam bringe man Sanktionen auf den Weg, die noch verschärft werden könnten. «Russland muss jetzt Konsequenzen fühlen, auch in Bezug auf Nord Stream 2», sagte Baerbock mit Blick auf das gestoppte Genehmigungsverfahren für die deutsch-russische Erdgasleitung.

«Wir fordern Russland auf, die Maßnahmen zurückzunehmen und machen deutlich, dass wir alles tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern», sagte Baerbock. «Auch in der härtesten Krise darf Diplomatie niemals gescheitert sein.» (dpa)