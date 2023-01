Baerbock reist nach Portugal – Meeresschutz im Fokus

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hofft auf eine Zusammenarbeit mit Portugal beim Meeresschutz. © IMAGO/M. Popow

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist auf Staatsbesuch nach Portugal. Dort will sie mit der Regierung die Zusammenarbeit beim Meeresschutz vorantreiben.

Berlin - Nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes in Berlin vom Montag ist unter anderem an diesem Mittwoch ein Gespräch Baerbocks mit ihrem portugiesischen Kollegen João Gomes Cravinho geplant. Dabei soll es um die strategische Zusammenarbeit und Koordination in der Europäischen Union mit Blick auf die portugiesischsprachigen Länder und etwa auch auf China und Afrika gehen.

Auf Einladung von Cravinho will Baerbock am Mittwoch auf der jährlichen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der portugiesischen Auslandsvertretungen eine Rede halten. Portugal sei einer der europäischen Vorreiter in Sachen Meeresschutz, sagte der Sprecher weiter. Vor diesem Hintergrund werde sich die Ministerin auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Blue Ocean-Stiftung über deren Arbeit austauschen. Baerbock wird auf der Reise von dem beim Bundesumweltministerium angesiedelten Beauftragten der Bundesregierung für Meeresschutz, Sebastian Unger, begleitet. (dpa)