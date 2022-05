Nach wochenlangem Kiew-Berlin-Zwist: Baerbock reist ins Kriegsgebiet

Annalena Baerbock und Friedrich Merz (Archivbild) © Frederic Kern/Imago

Seit Wochen gibt es Debatten über Besuche deutscher Politiker in der Ukraine. Am Dienstag ist Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew.

Kiew - Nun auch Annalena Baerbock. Als erster wollte offiziell Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Ukraine. Doch Kiew signalisierte dem SPD-Politiker: unerwünscht. Wenn, dann Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der bezeichnete Steinmeiers Ausladung jedoch als „Hindernis“, was ihm den Vorwurf der „beleidigten Leberwurst“ (Zitat Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk) einbrachte.

Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumten die Irritationen anschließend in einem Telefonat aus, Selenskyj lud Steinmeier erneut ein. Kurz darauf war die zweithöchste deutsche Staatsrepräsentantin, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Kiew, um der Opfer des von Nazi-Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs zu gedenken.

Annalena Baerbock (Grüne) im Ukraine-Russland-Krieg: Bundesaußenministerin besucht Kiew

Fast mehr Aufsehen erregte ein deutscher Politiker, der ihr mit einer Reise im Zuge des Ukraine-Kriegs zuvorkam: CDU-Chef Friedrich Merz, der ein Video aus dem Schlafwagen gen Kiew twitterte. Einordnungen, bei dem Besuch des 66-Jährigen könnte es sich mit Blick auf die Schleswig-Holstein-Wahl und die NRW-Wahl um ein Wahlkampfmanöver handeln, wies CDU-Generalsekretär Mario Czaja im Deutschlandfunk zurück.

Merz dankte dem ukrainischen Staatsoberhaupt übrigens für die erneute Steinmeier-Einladung: „Ich bin Präsident Selenskyj sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Ukraine-Besuche deutscher Politiker: Nach Merz und Bas nun Baerbock in Kiew

Die Ukraine hatte der regierenden Ampel-Koalition in den vergangenen Wochen immer wieder vorgeworfen, bei Waffenlieferungen zu zögern. Die kürzliche Zusage von Panzerhaubitzen an die Ukraine könnte die Stimmung zwischen Berlin und Kiew entkrampfen.

Selenskyj hatte am vergangenen Freitag Scholz eingeladen, an diesem Montag (9. Mai) nach Kiew zu kommen. Ob und wann der Kanzler reisen könnte, blieb am Wochenende unklar. An diesem Abend wird der französische Präsident Emmanuel Macron zum Antrittsbesuch nach seiner Wiederwahl in Berlin erwartet. (frs mit Material von dpa und AFP)