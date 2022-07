Baerbock reist in von Klimawandel stark betroffenen Inselstaat Palau

Annalena Baerbock © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist in den Inselstaat Palau im Pazifik gereist.

Ngerulmud in Palau - "Kein Land leidet mehr unter der Klimakrise als die großen Ozeanstaaten - und das, obwohl ihr Anteil an den globalen Treibhausgas-Emissionen kaum nachweisbar ist", erklärte Baerbock auf ihrer Reise am Samstag auf Twitter. "Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit."

Es raube ihr den Atem, wenn sie sehe, wie der steigende Meeresspiegel die Existenz von Männern, Frauen und Kindern bedrohe, fügte sie hinzu. "Meine Botschaft ist klar: In dieser Krise sind wir nicht Ozeane voneinander entfernt, sondern stehen Seite an Seite", erklärte die Grünen-Politikerin. Sie versprach, den Druck auf die Industrieländer bei der Energiewende aufrechtzuerhalten und Palau vor Ort zu unterstützen. "Wir müssen Klima und Sicherheit zusammen denken", betonte sie.

Baerbock befindet sich derzeit auf einer sechstägigen Asienreise. Am Freitag hatte sie am G20-Außenministertreffen im indonesischen Bali teilgenommen. Nach ihrem Besuch in Palau reist sie weiter nach Japan. noe/pw