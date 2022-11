Baerbock sieht in Zukunft engere Zusammenarbeit mit Kasachstan und Usbekistan

Außenministerin Annalena Baerbock sieht bei ihrem Besuch in Usbekistan große Chancen in der Zusammenarbeit mit dem Staat © photothek / IMAGO

Um eine größere Unabhängigkeit von China und Russland zu erreichen, schätzt Außenministerin Annalena Baerbock eine Zusammenarbeit mit Usbekistan und Kasachstan als sinnvoll ein.

Samarkand - Es gebe in beiden Ländern ein großes Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit mit Europa, allerdings nicht als komplette Abkehr von China und Russland, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch am Rande ihres Besuches in der usbekischen Stadt Samarkand. Dies sei angesichts der geografischen Lage und der historischen Verbindungen der Region eine Herausforderung. Baerbock betonte: «Das wird kein sofortiger Schritt sein, sondern ein längerer Prozess. Aber gerade für längere Prozesse braucht es das offene Gespräch.».

«Wir brauchen in Europa vor allen Dingen grünen Wasserstoff. Wir brauchen Rohstoffe. Ansonsten können wir die Digitalisierung, die Energiewende nicht gestalten», sagte Baerbock. Zugleich sei zentral, «dass wir engere Handelsbeziehungen auf Grundlage von fairen Wettbewerbsbedingungen, von Menschenrechten und Umweltstandards gemeinsam ausbauen». Auch dafür gebe es ein großes Interesse.

Baerbock wollte noch am Nachmittag (Ortszeit) zurück nach Deutschland reisen, um dort am Donnerstag und Freitag das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien zu leiten. Auch dort soll es angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine um eine stärkere Unabhängigkeit von Russland und China etwa bei Energiethemen und Bodenschätzen gehen. (dpa)