Baerbock über Silvesterunruhen: Einsatzkräfte dürften «niemals bei ihrem Einsatz behindert werden»

Baerbock unterstützt die Aussagen von Innenministerin Nancy Faeser © IMAGO/Thomas Koehler

Die Attacken auf Rettungskräfte und Polizisten in der Silvesternacht wurden von Außenministerin Annalena Baerbock scharf verurteilt.

Lissabon - Es sei «natürlich ohne Frage, dass Einsatzkräfte niemals, mit keiner Rechtfertigung, in keiner Situation angegriffen, bei ihrem Einsatz behindert werden dürfen», sagte die Grünen-Politikerin aus Hannover am Mittwoch am Rande ihres Besuches in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon auf die Frage einer Reporterin zu den Vorgängen in Deutschland. Dabei sei es «egal, ob es ein Feiertag ist, oder ob es ein ganz normaler Arbeitstag unter der Woche ist».

Baerbock verwies auf Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin hatte erklärt, wer Rettungskräfte oder Polizisten angegriffen habe, solle dafür unbedingt strafrechtliche Konsequenzen spüren. Eine erneute Gesetzesänderung hielt Faeser nicht für notwendig. «Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und Rettungskräften sind in den letzten Jahren - zu Recht - erheblich verschärft worden», hatte Faeser am Montag gesagt.

Polizei- und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten bei ihrer Arbeit behindert sowie mit Böllern und Raketen beschossen worden. Besonders heftige Ausschreitungen gab es in Berlin.

Nach den Ausschreitungen an Silvester fordert Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) strengere Regeln für den Kauf von Schreckschusswaffen.

Problematisch sei, dass jeder ab 18 Jahren ohne weitergehende Prüfung oder einen Nachweis eine solche Waffe und die dazugehörige Munition kaufen könne, sagte Spranger dem «Tagesspiegel». «Genau das muss auf den Prüfstand», sagte die Senatorin.

Für den Kauf will die neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) unter anderem einen sogenannten kleinen Waffenschein und die dazugehörige Zuverlässigkeitsprüfung vorschreiben. Zu klären sei auch, weshalb die Schreckschusswaffe benötigt werde, sagte Spranger. Aus ihrer Sicht sollte dieser Aspekt in einen solchen Prüfprozess einbezogen werden.

In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Unter anderem war auf Videos zu sehen, wie ein Unbekannter ein Auto der Polizei mit einer Schreckschusswaffe beschoss. (dpa)