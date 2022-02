Wütender Söder, trauriger Scholz, ängstliche Baerbock? Studie liefert „emotionales Profil“ der Spitzenpolitiker

Von: Andreas Schmid

Annalena Baerbock (Grüne) zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Eine Künstliche Intelligenz hat die Sprache der beiden analysiert. © Wolfgang Kumm/dpa

Mithilfe Künstlicher Intelligenz erarbeitete eine Studie ein „emotionales Profil“ von Politikern. Während Kanzler Scholz traurig klingt, wirkt Markus Söder demnach wütend.

München - Wie sprechen Deutschlands führende Politiker? Auf welche sprachlichen Merkmale setzen sie in ihren Reden? Und wie wirken die Worte von Olaf Scholz, Markus Söder & Co.? Eine aktuelle Studie lässt die unzähligen Pressekonferenzen der Spitzenpolitiker nun in einem neuen Licht erscheinen.

Studie zur Stimmlage in der Politik: Wut als dominanteste Emotion

Mithilfe einer Künstlichen-Intelligenz-Software hat das Bildungsportal Preply die Stimmen von Politikern analysiert. Dadurch ergibt sich ein „emotionales Profil“, wie die Autoren gegenüber Merkur.de erklären. Die dominanteste Emotion in den Reden ist Wut (58 Prozent), gefolgt von Freude (20 Prozent) und Neutralität (13 Prozent) sowie den Komponenten Angst (neun Prozent) und Traurigkeit (ein Prozent).

Differenziert man zwischen Politikerinnen und Politikern fällt auf: Männer sind der Studie zufolge wütender in ihren Reden, während Frauen überwiegend fröhlich klingen. Hingegen klingen männliche Politiker neutraler und weniger ängstlich.

„Emotionales Profil“ von Politikern: Söder wütend, Scholz traurig

In jeder Kategorie gibt es zudem einen „Gewinner“, einen Politiker, der deutlich über den Durchschnittswerten liegt. Am wütendsten unter den von den Studienleitern ausgewählten Spitzenpolitikern klingt demnach Markus Söder. Der CSU-Chef hatte zuletzt mehrmals klare Worte gewählt, etwa auf seinen Corona-Pressekonferenzen, in denen er gegen die Pandemiepolitik der Bundesregierung wetterte. Vergleichsweise wütend agieren laut Studie auch SPD-Chef Lars Klingbeil, Hamburg-Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne).

Kanzler Olaf Scholz (SPD) klingt laut den Studienergebnissen mit großem Abstand am traurigsten, gefolgt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Rhetorik-Experte Ortwin Lämke attestierte Scholz gegenüber Merkur.de zuletzt einen „erfrischend langweiligen“ Stil. „Er strahlt Ruhe aus, ist dabei zugleich hellwach und wägt seine Worte sehr genau ab, noch während er eine Antwort formuliert. Man kann ihm quasi beim Sprechdenken, wie wir das nennen, zusehen. Sein über längere Phasen ins Leere vor ihm gerichtete Blick verrät das.“

Die „Gewinner“ in den einzelnen Kategorien. Gerhard Schröder wurde mit einbezogen, da die Studienautoren drei Kanzler integrieren wollten. Der SPD-Politiker fällt mit einer neutralen Stimmlage auf. © Preply

„Emotionales Profil“ von Politikern: Merkel fröhlich, Baerbock ängstlich

Die sprachlichen Auftritte von Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel (CDU) sind derweil am fröhlichsten. Die Ex-Kanzlerin strahlt laut KI-Analyse am meisten Freude aus, gefolgt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist die emotionalste Politikerin, sie klingt in ihren Reden aber auch am ängstlichsten. Wichtig zu beachten ist, dass die Künstliche Intelligenz nur die Stimme der Politiker analysierte. Der Inhalt der einzelnen Aussagen - und damit freilich das politische Kerngeschäft - wird nicht untersucht. (as)

Zur Studie: Das Bildungsportal Preply hat auf Basis von Meinungsbefragungen des Forschungsinstituts INSA insgesamt 16 deutsche Politikerinnen und Politiker ausgewählt. Es wurde pro Politiker eine öffentliche Rede analysiert, die jeweils insgesamt 18 Minuten lang war. Mithilfe des KI-Tools Vokaturi, einer Software zur Erkennung von Emotionen, wurde die menschliche Stimme der Politiker untersucht. Die untersuchten Politiker: Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht, Karl Lauterbach, Armin Laschet, Annalena Baerbock, Jens Spahn, Christian Lindner, Robert Habeck, Peter Tschentscher, Lars Klingbeil, Dorothee Bär, Markus Söder, Olaf Scholz, Gerhard Schröder.