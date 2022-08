„Nicht hilfreich“: Baerbocks Türkei-Besuch in der Kritik – Erdogan-Minister ruft bereits nach Merkel

Annalena Baerbocks Besuch in Ankara legte viele aktuelle Streitthemen mit der Türkei offen. Am Auftreten der Außenministerin kommt aber nicht nur von dort Kritik.

Istanbul/Berlin - Als Annalena Baerbock zum Antrittsbesuch in Istanbul war, hat sie einen schärferen Ton in der deutschen Türkei-Politik angeschlagen. Ein freundschaftliches Verhältnis, sei ihr „wahnsinnig wichtig“, so die grüne Außenministerin, aber Diplomatie heiße nicht, „nur Plattitüden auszutauschen“. Ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu schoss alsbald zurück.

Unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe Deutschland gegenüber seinem Land „eine aufrichtige Vermittlerrolle“ übernommen, sagte Cavusoglu. doch inzwischen sei „diese Ausgeglichenheit leider verloren gegangen.“

Der türkische Außenminister warf Deutschland Voreingenommenheit und mangelnde Wertschätzung vor. Kritik an der Menschenrechtslage begegnet er mit dem Vorwurf der „Doppelmoral“, weil auch Deutschland nicht alle Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshof umgesetzt habe.

Wohl sein wichtigster Punkt: Er warf Deutschland vor, sich im Inselstreit zwischen der Türkei und Griechenland zu eindeutig auf die griechische Seite geschlagen zu haben.

Baerbock in der Türkei: Erdogans Außenpolitik irritiert die Ampel

Baerbock widersprach Cavusoglu unter anderem mit folgenden Kritikpunkten:

Der außenpolitische Kurs der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan sorgt also für Irritationen in Berlin. „Durchaus die erichtigen Fragen“ habe Baerbock bei ihrer Reise angesprochen, kommentierte etwa die Süddeutsche Zeitung - kritisiert aber, es „wäre es hilfreicher“ gewesen, wenn Baerbock „in der Sache klar“, aber „wenigstens im Ton“ die „altbekannten türkischen Empfindlichkeiten“ berücksichtigt hätte. Denn der griechisch-türkische Inselstreit laufe schließlich bereits seit Jahrzehnten.

Baerbock-Kritik an Erdogan „nicht hilfreich“? CDU/CSU-Fraktionsvize kritisiert

Auch dem CDU-Außenexperte Johann Wadephul missfiel das Auftreten von Annalena Baerbock offenbar: Dass sie die Türkei von griechischem Boden aus öffentlich kritisiert habe, halte er für „nicht hilfreich“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Man brauche beide Länder dauerhaft als Partner, vor allem in der Nato. „So richtig die Position sein mag, kluge Außenpolitik vertritt das im persönlichen Gespräch“, meinte Wadephul. (frs mit Material von AFP)