Baerbock und Al-Safadi für Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt

Will nach ihrem Antrittsbesuch in Jordanien den Friedensprozess im Nahen Osten voranbringen: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) © Kay Nietfeld / dpa

Deutschland und Jordanien wollen den Friedensprozess im Nahen Osten weiter gemeinsam vorantreiben.

Amman - «Wir wissen aber alle, dass der Weg dahin sehr weit und steinig ist», sagte Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in Jordanien am Freitag. Man sei aber bereit, ihn zusammen zu gehen. Beide Staaten wollen demnach Formate für den seit 2014 brach liegenden Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern ausloten. Eine friedliche Lösung müsse eine Zwei-Staaten-Lösung sein, betonten die Grünen-Politikerin und ihr jordanischer Amtskollege Aiman al-Safadi.

Mit der Zwei-Staaten-Lösung ist die Bildung eines demokratischen und unabhängigen Palästinenserstaates gemeint, der friedlich an der Seite Israels existiert. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem den Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. 2005 zog sich Israel aus dem Gazastreifen zurück. Die Palästinenser wollen die Gebiete für einen eigenen Staat Palästina - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Deutschland spiele eine Hauptrolle in der Mobilisierung, damit Israel und die Palästinenser wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, betonte Jordaniens Außenminister. Das Fehlen von politischen und wirtschaftlichen Perspektiven für Palästinenser berge ein großes Potenzial für Eskalationen. Die Beziehungen von Jordanien zur Bundesrepublik seien «sehr stark», so Al-Safadi.

Bei einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Jair Lapid hatte Baerbock zuvor betont, der jüdische Staat könne auch unter der neuen Bundesregierung auf Deutschlands Solidarität zählen. Sie hatte aber zugleich den Ausbau von israelischen Siedlungen im Westjordanland als «schädlich» und mit internationalem Recht nicht vereinbar kritisiert.

Baerbock und Al-Safadi sprachen sich bei ihrem Treffen auch für eine stärkere Zusammenarbeit in der Klima- und Energiepolitik aus. (dpa)