Putin besitzt in Russland offenbar geheimes Schienennetz

Von: Stephanie Munk

Hat Putin in Russland ein geheimes Schienennetz, auf dem nur er privat reisen darf? In einem gepanzerten Zug? Russische Journalisten haben dafür Beweise.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin ist derzeit wohl einer der meist gefürchteten Männer der Welt – dank seiner brutalen Invasion ins Nachbarland Ukraine, latenten Drohungen mit Atomwaffen und Hasstiraden gegen den seiner Ansicht nach „verkommenen“ Westen.

Doch auch der Kremlchef selbst scheint in ständiger Angst zu leben, zumindest gibt es dafür einige Hinweise und Berichte: Der russische Präsident sitzt oft meterweit entfernt von seinen Gesprächspartnern an überlangen Tischen und hat angeblich einen Vorkoster, um Giftanschlägen zu entgehen. Auch über Doubles bei öffentlichen Auftritten wird immer wieder spekuliert. Gerüchte gibt es außerdem, dass Putin einen großen Teil seiner Zeit im Bunker verbringt.

Angst vor Putsch und Attentat: Putin reist privat im Ukraine-Krieg auf geheimen Schienennetz

Am Montag (13. Februar) nun wurde bekannt, dass Putin auch bei seinem liebsten Verkehrsmittel auf Nummer sicher geht: Er soll seit Beginn des Ukraine-Kriegs innerhalb Russlands vorwiegend in einem gepanzerten Zug unterwegs sein, der so getarnt ist, dass er von den normalen russischen Zügen kaum zu unterscheiden ist. Darüber berichtet FR.de.

Wie das investigative russischen Medienportal Projekt nun zusätzlich herausgefunden haben will, gibt es innerhalb Russlands sogar ein geheimes Schienennetz, das eigens für Putin gebaut wurde und auf dem exklusiv der Präsident transportiert wird. Darüber berichtet die unabhängige russische Nachrichtenseite Meduza.

Geheimes Schienennetz für Putin? Hier eine Aufnahme des russischen Präsidenten in einem Zug aus dem Jahr 2019. © Alexei Druzhinin/Imago

Inkognito im Ukraine-Krieg im gepanzerten Zug: Putins Geheim-Bahngleise führen zu verschiedenen Wohnsitzen

Putins geheimes Schienennetz soll demnach innerhalb der vergangenen zehn Jahre aufgebaut worden sein. Sie führen offenbar zu den verschiedenen Wohnsitzen des russischen Präsidenten. Auch Geheim-Bahnhöfe sollen an mehreren Orten in Russland extra für den Präsidenten errichtet worden sein.

Einen derartigen versteckten Bahnhof soll es beispielsweise seit 2019 nahe von Putins Residenz Waldai in der Region Nowgorod geben, inklusive Hubschrauberlandeplatz. Schon seit 2015 gebe es außerdem eine „Geheimstation“ bei Putins Residenz nahe Moskau, heißt es. Dies sei aus Satellitenbildern hervorgegangen, die die Investigativjournalisten untersuchten. Auch in der Nähe von Putins Sommerwohnsitz in Sotschi soll eines der geheimen Gleise enden.

Putins Sicherheitsmaßnahmen scheinen nach Ansicht einiger Experten nicht unbegründet: Offenbar ist es nicht ausgeschlossen, dass aus seinem inneren Machtzirkel heraus ein Putsch droht, erklärte kürzlich ein Russland-Experte. (smu)