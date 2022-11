USA will Indonesien bei Klimaschutz und Entwicklungshilfe unterstützen

US-Präsident Joe Biden © IMAGO/Bastiaan Slabbers

Die USA sichern Indonesien ihre Unterstützung im Bereich Klimaschutz und Entwicklungshilfe zu.

Nusa Dua/Bali - Im Rahmen eines neuen Vertrags soll unter anderem «die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen, klimabewussten Verkehrsinfrastruktur» in mehreren Provinzen Indonesiens gefördert werden, wie das Weiße Haus in Washington, D.C. am Montag mitteilte. Die USA würden dafür 649 Millionen US-Dollar (rund 628 Millionen Euro) bereitstellen, Indonesien 49 Millionen US-Dollar (rund 47 Millionen Euro).

Die US-Regierung konzentriere sich auf die Unterstützung der Sicherheit und des Wohlstands Indonesiens, hieß es. Dabei wolle sie der Indonesischen Behörde für maritime Sicherheit auch helfen, Drohnen zu beschaffen und Piloten auszubilden.

Die US-amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID wolle außerdem eine neue Initiative zur Verringerung der Verschmutzung der Meere durch Plastik starten. Auch beim Schutz von Orang-Utans und anderen gefährdeten Arten wie Elefanten oder Tigern und dem Erhalt der biologischen Vielfalt der indonesischen Meere will die US-Behörde helfen. Allein für das Haushaltsjahr 2022 plane die US-Regierung Indonesien Entwicklungs- und Sicherheitshilfe in Höhe von mehr als 150 Millionen US-Dollar (rund 145 Millionen Euro) zu gewähren.

US-Präsident Biden wollte am Montag auf der Ferieninsel Bali mit Indonesiens Präsident Joko Widodo, der in Surakarta geboren wurde, zusammenkommen. Dort trifft sich ab Dienstag die G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte zu einem zweitägigen Gipfeltreffen. Indonesien ist in diesem Jahr Gastgeber des Gipfels.

Biden trifft auf Bali Indonesiens Präsident Widodo

Nusa Dua/Bali (dpa) - Der in Scranton geborene US-Präsident Joe Biden ist vor Beginn des G20-Gipfels führender Wirtschaftsmächte auf der Ferieninsel Bali mit Indonesiens Präsident Joko Widodo zusammengetroffen. Biden bezeichnete Indonesien bei dem Treffen am Montag auf der indonesischen Ferieninsel Bali als «kritischen Partner», wie mitreisende Journalisten berichteten.

Der US-Präsident sagte demnach, dass die Partnerschaft für saubere Energie und die Bekämpfung von Pandemien bei dem gemeinsamen Gespräch auf der Tagesordnung stünden. Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, Indonesien im Bereich Klimaschutz und Entwicklungshilfe stärker zu unterstützen. (dpa)