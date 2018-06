Bamf muss angeblich hunderte Mitarbeiter entlassen - obwohl sie dringend benötigt werden

Das ist doch die übliche Personalpolitik in allen Organisationen, die Hr. Weise bisher geleitet hat. Auch bei der Agentur für Arbeit siehts so aus. Viele Befristungen, Schmalspureinarbeitungen für "bisher beratungsferne neue Mitarbeiter", wenig Übernahmen, und keine adäquaten Angebote für diejenigen, die relevante Erfahrung einbringen und wirklich hilfreich beraten können. Was an Personal bleibt sind leider oft die, die einfach einen sicheren Job suchen..... Einfach eine grottenschlechte Personalpolitik.