Bamf-Skandal in Bremen: Frühere Chefin droht jetzt Politikern

Zunächst mal erachte ich es als eine ganz primitive Methode, mir zu unterstellen, was dumme Grünlinge legalisieren wollen. Das bleibt also - auch im Scherz - höchstens mir (z.B.) vorbehalten.

Wer 200Tausend (zudem als in Wirklichkeit zu erreichende "Obergrenze") quasi als eine zu vernachlässigende Zahl ansieht, diese dann auch noch bekanntlich alle für die Ewigkeit dabehalten will, könnte Drogen nehmen und/ oder hat Absichten, die er natürlich permanent leugnet: in den 50iger und 60iger Jahren wurden 800Tausend Türken geholt, soviel wie also dann in 4 Jahren geplant ist - es waren damals arbeitsfähige und -willige sofort eingesetzte Arbeitskräfte.