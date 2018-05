Bamf-Skandal um Projekt „Paula“: Neue Details aus Chaos-Behörde kommen ans Licht

Das Problem in Deutschland ist, dass zu viele Zugriff auf den grossen Honigtopf mit Namen Steuergelder haben! Hier muss mal ganz klar abgerüstet werden! Das Jahr 2015 hat nur vieles an die Oberfläche befördert was schon immer da war. Marode Schulen, Brücken, usw., zu dumm einen Flughafen zu bauen BER, Clans nisten sich in Städten ein (HB, LEV, und viele anderen), Duldung bis zum geht nicht mehr, alle Anwälte klagen auf Teufel komm raus, usw. In einer Phase in der es Steuermehreinnahmen gibt wird nicht über nachhaltiges Schuldenabbau diskutiert, sondern wie man noch mehr Steuergelder verbrennen kann!

Es muss mal ein Schnitt gemacht werden, aber dazu fehlt das Personal. Und ein Weltkrieg ist auch nicht in Sicht! Also macht man immer einen auf: Weiter so! Oder: Wir schaffen das!