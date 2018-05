Bamf-Skandal: Diese Fragen müssen heute Seehofer und Cordt vor dem Innenausschuss beantworten

Am Dienstag werden Bundesinnenminister Horst Seehofer und Ex-Bamf-Chefin Jutta Cordt vor dem Innenauschuss des Bundestages zum Bamf-Skandal befragt. Alle Infos im News-Ticker.

Am Dienstag sollen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Ex-Bamf-Chefin Jutta Cordt vor dem Innenausschuss des Bundestages Auskunft zur Affäre um gefälschte Asylbescheide des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geben

Danach soll die Entscheidung fallen, ob es einen Untersuchungsausschuss geben wird. Nach der FDP und der AfD wollten das auch die oppositionellen Grünen und die mitregierende SPD nicht mehr ausschließen.

Hintergrund der Befragung ist das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle des Flüchtlingsamts: Zwischen 2013 und 2016 sollen mindestens 1200 Ausländer unrechtmäßig Asyl erhalten haben.

10:50 Uhr: Die Grünen-Bundestagsfraktion will, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine Aussagen zur Bamf-Affäre im Innenausschuss nicht hinter verschlossenen Türen macht. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz sagte am Dienstag: „Wir werden beantragen, dass die Sitzung heute öffentlich stattfindet.“

Seehofer und die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollten am Dienstagnachmittag in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages erklären, wie es sein konnte, dass in der Bremer Außenstelle der Behörde offensichtlich über Jahre Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage erteilt wurden. Von Notz sagte, dass beim Bamf schon lange vieles nicht rund lief, hätte Seehofer nicht überraschen dürfen: „Das stand doch in Neon-Gelb auf dem Laden drauf.“

Neue Bamf-Regel: Fremde Anträge dürfen nicht mehr bearbeitet werden

Als Konsequenz aus der Affäre um unrechtmäßig getroffene Asylentscheidungen in Bremen dürfen alle Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Verfahren aus anderen Regionen nicht mehr eigenmächtig bearbeiten. In einer Antwort des Bundesinnenministerium auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae heißt es: „Als unmittelbare Reaktion auf die Feststellungen der Internen Revision des Bamf wurden die Regelungen zum Wechsel von Bearbeitungszuständigkeiten verändert.“ Ab sofort dürften Zuständigkeiten nur noch nach Rücksprache mit der Zentrale in Nürnberg und in begründeten Fällen - etwa wenn es sich um mehrere Mitglieder einer Familie handele - übernommen werden.

Thomae zeigte sich mit der Antwort des Ministeriums unzufrieden. Er sagte: „Bei vielen brisanten Fragen flüchtet sich die Bundesregierung“ unter Berufung auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.“ Die Bamf-Leitung habe offenkundig versucht, „die Angelegenheiten unter den Teppich zu kehren“. Anders lasse es sich nicht erklären, dass erst sieben Monate nachdem Bamf-Präsidentin Jutta Cordt eine Disziplinarmaßnahme gegen die Bremer Amtsleiterin unterschrieben habe, Strafanzeige gestellt worden sei - und das anscheinend nur, nachdem durch den Verdacht auf Urkundenfälschung der Druck zu stark geworden sei.

FDP: Seehofer hat Chance „aufzuklären“

Die FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg sagte im ARD-„Morgenmagazin“ mit Blick auf die Sitzung, Seehofer habe nun die Chance aufzuklären. Bislang spreche aber nicht viel dafür, dass dies ausreichen werde. Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Ulla Jelpke, rief Seehofer auf, auch im eigenen Ministerium nach Fehlern zu suchen. „Es wäre ja völlig falsch, so zu tun, als würden wir die Probleme nicht schon seit langer Zeit kennen“, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen).

