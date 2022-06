Bayerischer Innenminister bedankt sich bei Bürgern für Verständnis bei G7-Gipfel: «Das ist eine Zumutung»

In Oberbayern gab es wegen dem G7-Gipfel Polizeieinsätze, Straßensperrungen und Kontrollen. © IMAGO/Sachelle Babbar

Anwohner rund um den G7-Gipfel bei Garmisch-Partenkirchen mussten viel aushalten: Der Innenminister Joachim Herrmann bedankt sich.

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den Anwohnern rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen für Geduld und Verständnis gedankt. «Das ist eine Zumutung», sagte der CSU-Politiker am Dienstag in München mit Blick auf den Polizeieinsatz, Straßensperrungen und Kontrollen rund um das Treffen der Staats- und Regierungschefs in dem oberbayerischen Luxushotel. «Jetzt können die Menschen in Garmisch wieder das Leben genießen.» Eventuell könnten sich die Touristiker in der Region in Folge des Gipfels auch über steigende Umsätze freuen, sagte Herrmann.

Laut Landespolizeipräsident Michael Schwald waren rund um den Tagungsort auf Schloss Elmau in den vergangenen Tagen bis zu 10 000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Insgesamt seien rund 18 000 Beamte wegen des G7-Gipfels vor allem in München und in der Region Garmisch-Partenkirchen im Einsatz gewesen. In diesem Zusammenhang habe es 37 Festnahmen gegeben. 1400 Personalien seien aufgenommen worden, in 11 Fällen seien Menschen in Gewahrsam genommen worden.

Nach Angaben von Innenminister Herrmann waren alle festgenommenen Demonstranten zum Ende des Gipfels am Dienstag wieder auf freiem Fuß. Die Demonstrationen in München und Garmisch-Partenkirchen rund um den Gipfel seien «weitestgehend störungsfrei und friedlich» geblieben.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich während des G7-Gipfels auch über gemeinsame Zeit mit seiner Frau Britta Ernst gefreut.

«Für uns war das natürlich schön, dass wir hier zusammen sein konnten, denn wir haben beide sehr enge Terminkalender», sagte der SPD-Politiker Olaf Scholz am Dienstag nach Abschluss des Treffens im bayerischen Elmau dem Sender RTL. «Und wenn man dann das, was man politisch zu tun hat, verbinden kann damit, dass man zusammen ist, dann ist das etwas ganz Besonderes.»

Zur Abendgestaltung und einem möglichen Spaziergang, den das französische Präsidentenpaar Macron Berichten zufolge unternommen haben soll, fügte der Kanzler an: «Wir sind nicht abends durch den Wald gegangen, aber wir haben die Zeit miteinander hier sehr genossen. So viel freie Zeit war da nicht, aber das immerhin ist doch auch dabei, und das fand ich sehr sehr gut.»

Der G7-Gipfel war der erste große internationale Auftritt von Britta Ernst als Gastgeberin und Kanzlergattin. (dpa)