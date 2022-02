Nazi-Symbole bei Corona-Demos: Bayern will „konsequent“ handeln - Zwei Ministerien schreiben an Polizei

Von: Cindy Boden

Polizeibeamte bilden vor Teilnehmern einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in einer Einkaufsstraße in München eine Kette. © Matthias Balk/dpa

Auf Corona-Demos sind immer wieder Holocaust-Relativierungen zu finden. In mehreren Bundesländern will die Justiz verstärkt dagegen vorgehen. Auch Bayern positioniert sich.

München - Es ist die Verharmlosung der Gräueltaten des Nationalsozialismus, die viele Politiker fassungslos macht, wenn Menschen mit gelbem Stern und der Aufschrift „ungeimpft“ durch Deutschlands Straßen laufen. Das sei „eine ekelhafte und antisemitische Relativierung des Holocausts“, schrieb etwa der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz auf Twitter.

Bayerns Justizminister Eisenreich zu Antisemitismus: „Judenhass bekämpfen“

Strafrechtliche Verfolgung, die mittlerweile von vielen gefordert werden, sollen nun stärker stattfinden. Die Justiz geht in mehreren Bundesländern gegen Gegner der Corona-Politik vor, die bei Protesten den von den Nazis als Zwangskennzeichen eingeführten „Judenstern“ mit dem Wort „ungeimpft“ tragen. Das gilt auch für Demonstranten, die andere Symbole zeigen, die den Holocaust relativieren, oder die sich entsprechend äußern. Nach Überzeugung verschiedener Justizministerien können solche Verhaltensweisen den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland ergab.

Auch Bayern teilt diese Stoßrichtung. „Es ist unsere Aufgabe, den Judenhass in unserer Gesellschaft zu erkennen, zu benennen und zu bekämpfen“, teilte der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) auf Merkur.de-Anfrage mit. „Aus dieser Überzeugung führen wir den Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus entschlossen und konsequent mit einem Bündel an Maßnahmen. Wir akzeptieren nicht, wenn der Holocaust gebilligt, geleugnet oder verharmlost wird.“ In einem früheren Interview mit Merkur.de stellte sich Eisenreich auch klar gegen Hate Speech im Netz.

Volksverhetzung bei Corona-Demos? Bayerns Justizministerium positioniert sich

Auch das bayerische Justizministerium stimmt dem auf Anfrage zu: „Äußerungen, die den Holocaust mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vergleichen, können insbesondere den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 Absatz 3 Strafgesetzbuch erfüllen.“ Voraussetzung dafür sei, dass die Äußerungen geeignet sind, „den öffentlichen Frieden zu stören“. Einzelfälle müssten dabei genau geprüft werden.

Und was tut der Freistaat nun? Gemeinsam mit dem Innenministerium sei ein Informationsschreiben an die Verbände der bayerischen Polizei erstellt worden. Man habe diese gebeten, „entsprechende Fälle zur Prüfung des Anfangsverdachts für eine Straftat der zuständigen Staatsanwaltschaft vorzulegen“. Was das Justizministerium auch betont: „Ob die jeweilige Äußerung einen Straftatbestand erfüllt, entscheiden die im Einzelfall zuständigen Gerichte in richterlicher Unabhängigkeit.“

Nazi-Symbole bei Corona-Demos: Was sagen die Zahlen?

Ob mittlerweile öfter Nazi-Symbole bei Corona-Demos entdeckt werden, lässt sich offenbar nicht so einfach sagen. In den Statistiken der Länder seien antisemitisch motivierte Straftaten im Kontext von Corona-Protesten nicht gesondert erfasst und ausgewiesen, erklärt das Ministerium. Doch die Zahl antisemitischer Straftaten generell steige auch in Bayern. (cibo/dpa)