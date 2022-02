Neue Wirren um Bayerns umstrittene Fan-Datei: „Bereinigung“ irritiert - Grüne machen Druck auf Herrmann

Von: Andreas Schmid

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Spiel in der Allianz Arena. Wegen der Fandatei EASy GS gerät der CSU-Politiker in die Schusslinie der Grünen.

Bayern sammelte unbemerkt Daten von Fußballfans - und hat nun hunderte Betroffene gelöscht. In einer Anfrage lässt das Innenministerium aber Fragen offen. Die Grünen machen Druck.

München - Der Freistaat Bayern begann im Januar 2020 damit, Daten von Fußballfans zu sammeln. Die Datei „EASy GS“ sollte den Stadionbesuch sicherer machen, mutete bei Kritikern jedoch übertrieben und gar verfassungswidrig an.

Die Kritik an der bayerischen Landesregierung war laut, zumal es eineinhalb Jahre dauerte, bis die Öffentlichkeit aufgrund einer Anfrage der Landtagsgrünen von der Datei erfuhr. Merkur.de* titelte daraufhin im Sommer 2021: „Fußballfans unter strenger Beobachtung: Bayern führt undurchsichtige Geheimdatei ein“. Nun, zwei Jahre nach Inkrafttreten der Datei gibt es neuen Wirbel. Etliche Fans wurden aus der Datei gelöscht. Warum, scheint auf den ersten Blick unklar.

EASy GS: Löschung von 400 Fans - „Bereinigung“ gibt Rätsel auf

Im Juli 2021 waren 1644 bayerische Fußballfans in der Datei gespeichert. Die meisten davon Anhänger vom 1. FC Nürnberg (556) und dem TSV 1860 München (407). Jetzt sind plötzlich nur noch 1259 Personen gelistet - eine Reduzierung von fast einem Viertel. Die meisten Löschungen gab es in München (-264), betrifft also neben Fans von 1860 auch den FC Bayern und die SpVgg Unterhaching. Die Zahlen gehen aus einer Anfrage der bayerischen Grünen-Politiker Katharina Schule und Maximilian Deisenhofer hervor, die Merkur.de vorliegt.

Warum wurden so viele Fans aus der Datei gelöscht? In der Antwort an die Landtagsgrünen bleibt das Innenministerium einer konkreten Antwort schuldig. Bei 37 Personen sei die Aufnahme verjährt. Und beim Rest? Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) spricht in dem Schreiben von einer „turnusmäßigen Qualitätskontrolle“. „Im Zuge des letzten Qualitätskontrollzirkels waren die entsprechenden Datensätze zu löschen.“ Was darunter zu verstehen ist, bleibt unklar. Deisenhofer meint: „Es liegt nahe, dass die Berichterstattung über die Existenz und Tragweite der Datei und die darauffolgende hohe Zahl der Auskunftersuchen zu einer „Bereinigung“ der Datensammlung geführt hat.“

Maximilian Deisenhofer ist seit 2018 Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Er ist sportpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. © fkn

EASy GS: Undurchsichtige Löschung aus der Datei - „die Zahlen sprechen für sich“

Tatsächlich haben im Jahr 2021 362 Fans offiziell angefragt, ob sie in der Datei gelistet. sind. 2020 hatten gerade einmal 23 Personen ein Auskunftsersuchen gestellt. Gelöscht wurden insgesamt 385 Einträge. Die meisten Anfragen kamen aus München und Augsburg. Wie Deisenhofer schildert, erhielt „der Großteil der Fans“ die Antwort, es lägen gar keine gespeicherten Daten vor. Brisant: Die Größenordnung der Anträge entspricht ziemlich genau den Löschungen. Die Polizeipräsidien München und Schwaben sind für 329 von bayernweit 385 gestrichenen Einträgen verantwortlich.

Der Rechtsanwalt Marco Noli, Mitglied der bundesweiten AG Fan-Anwälte, sprach im Kicker von einem „willkürlichen“ Vorgehen. Wollte sich das Innenministerium unangenehme Nachfragen ersparen, indem es Einträge nach Anfrage unbemerkt löschte? „Die Fakten weisen eindeutig darauf hin, dass die Anträge zur Folge hatten, dass die jeweilige Person aus der Datei gelöscht wurde, aber vorher ein Eintrag und eine Datensammlung vorhanden war. Die Zahlen sprechen für sich.“ Beweisen lässt sich das nicht, auch weil das Innenministerium in einer weiteren Anfrage der Grünen nicht auf den Zusammenhang zwischen Antragsstellung und Löschung eingeht. Für Deisenhofer ist dennoch klar: „Die Bayerische Polizei gesteht sich damit ein, dass entweder die Speicherung nicht notwendig oder womöglich gar nicht zulässig war.“

„Unserer Meinung nach war diese Datei von Anfang an überflüssig, datenschutzrechtlich bedenklich und unseriös gepflegt. Das hat jetzt wohl auch das CSU-Innenministerium verstanden, denn jetzt werden auf einen Schlag fast 400 Fans aus dem Verzeichnis gelöscht. Ein großer Erfolg, der aber auch zeigt, auf welch wackeligen und womöglich sogar verfassungswidrigen Füßen die Datei stand und immer noch steht.

EASy GS: Juristische Zweifel an umstrittener Fan-Datei

Die bayerischen Grünen halten die Datei insgesamt für „überflüssig, aus Sicht des Datenschutzes äußerst bedenklich und gewisse Speicherungen sogar für verfassungswidrig.“ Die jüngsten Antworten hätten dabei „zusätzliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Datei ausgelöst“. Ähnlich argumentierte der Hannoversche Rechtsanwalt Dr. Andreas Hüttl im Sommer im Gespräch mit Merkur.de*. Der Jurist, der unter anderem Fußballfans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp verteidigt, erkannte „ein reines Ausforschungsinstrument zur Strukturermittlung von Fans, insbesondere Ultras.“ Dieser Eindruck verfestigt sich, wenn man bedenkt, welche Vielzahl an Informationen EASy GS speichert. Darunter sind Daten zu Wohnort, Beruf und Fotodaten. EASy steht für „Ermittlungs- und Analyseunterstützendes System“.

Das Innenministerium äußerte sich im Sommer über die Gründe einer Aufnahme in die Datei. Zu lesen waren Straftaten wie die „Gewalt gegen Personen“, „rassistische, fremdenfeindliche, extremistische Handlungen“ oder die „Verwendung pyrotechnischer Gegenstände“. Man landet allerdings auch in der Datei, wenn man auf einen Stadionzaun steigt oder einen Aufkleber anbringt. Ein vermeintliches Kavaliersdelikt als Grund für einen Eintrag? Hüttl sah jedenfalls auch aus juristischer Sicht „keine rationelle Notwendigkeit, Fans neben etwaigen Einträgen in die Datei Gewalttäter Sport lokal parallel in weiteren polizeilichen Datenbanken zu speichern.“

Die Datei Gewalttäter Sport Die in den 1990er-Jahren ins Leben gerufenen Datei Gewalttäter Sport (DGS) soll das Stadionerlebnis sicherer machen und Störer eliminieren. Was in der Theorie positiv klingt, sorgt immer wieder für Kritik. Denn in der DGS werden auch nachweislich unschuldige Fans gespeichert. Es reicht schon eine Personalienfeststellung oder ein simpler Platzverweis am Rande eines Spiels, um in die Datei mitaufgenommen zu werden. Weiterer Nachteil für Fans: Oft wird ihnen nicht einmal gesagt, dass ihre Daten gespeichert werden. Interessant: In der bundesweiten DGS werden deutlich weniger bayerische Fans gespeichert als bei EASy GS. Im Februar 2021 waren es gerade einmal 786.

Grünen machen Druck auf Herrmann - und wollen klagen

Hüttl kritisierte insbesondere, dass Betroffene bei EASy GS nicht über einen Eintrag informiert werden. „Das verfassungsrechtliche normierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die heimliche Datenspeicherung erheblich verletzt.“ Rechtliche Grundlage für EASy GS ist das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG). Die Grünen* wollen nun vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof klagen. „Der unscharfe Begriff der „drohenden Gefahr“, der im PAG in vielen Fällen als Eingriffsschwelle für polizeiliches Handeln ausreicht, soll aus dem Gesetz gestrichen werden“, heißt es von der Fraktion.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze meint: „Fußballfans in Bayern* dürfen nicht zum Spielball der Behörden werden." Schulze will sich mit den bloßen Löschungen „nicht zufrieden geben". Innenminister Herrmann müsse nun im Landtag umfassend über EASy berichten. „Wir sehen bislang keinen triftigen Grund an der Datei festzuhalten, sie gehört in unseren Augen komplett abgeschafft." Deisenhofer appelliert an die Fans: „Fragt nach und zeigt damit eine klare Grenze auf." (as)