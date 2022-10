Neue U-Ausschüsse vor der Bayern-Wahl – Fauler Geruch auf beiden Seiten

Von: Christian Deutschländer

Bayerns Staatsregierung un Markus Söder hält weiterhin an der zweiten Stammstrecke fest. © IMAGO / mufkinnphotos / Klaus Haag

In Bayern soll es im Wahljahr gleich vier U-Ausschüsse geben. Teils notwendig, gleichzeitig aber auch ein gezielter Schachzug der Opposition, kommentiert Christian Deutschländer.

Bayerns Opposition ist kein Machtfaktor, doch machtlos ist sie nicht. Das Minderheitenrecht, in Untersuchungsausschüssen mit voller Gewalt der Justiz Akten anzufordern und Zeugen vorzuladen, ist ein scharfes Schwert der Opposition. Sie zückt es gern: Vier U-Ausschüsse soll es im Wahljahr geben, darunter zwei neue zum Stammstrecken-Debakel und zu Verschwendung beim Deutschen Museum in Nürnberg.

Vorgänge zur Stammstrecke und zum Deutschem Museum werfen Fragen auf

Kein Zweifel: Beide Vorgänge müffeln – da ist was faul. Die Tunnel-Fehlplanungen verantwortet überwiegend die Bahn. Doch CSU-Minister hielten die Kostenexplosion, die seit 2020 intern bekannt war, bis nach der Bundestagswahl unter der Decke – auch Markus Söder, der sehr genau über Bauprojekte im Bilde ist, weil er in Bayern gern jede neue Katzenklappe persönlich einweiht. Und auch das Museum in Franken wirft Fragen auf, zumindest steht es für den schon seit Seehofer zunehmenden Koste-was-wolle-Umgang mit Geld.

Ein fader Nachgeschmack bleibt aber auch bei der Opposition. Sie missbraucht die U-Ausschüsse im Wahljahr als Windmaschine. Das Muster ist ja absehbar: Viel Neues wird nicht rauskommen, man wird jede Pseudo-Neuigkeit zur Schlagzeile aufblasen und kurz vor dem Wahltermin Söder vorladen. Formal ist dies das Recht von Grünen, SPD und FDP, politisch degradieren sie damit U-Ausschüsse zum Kampfinstrument. Das ist wenig Aufklärung und viel parlamentarische Selbstbefriedigung.

