Grünen-Problem bei der Bayern-Wahl: JU-Chef will Altersgrenze streichen - aber ganz „entspannt“

Von: Christian Deutschländer

Machtfragen im Landtag: Die Grünen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann mit Markus Söder (re.). Schulze darf qua Alter aktuell nicht Ministerpräsidentin werden. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Wahlrechts-Zoff überall: JU-Chef Christian Doleschal will alle Altersgrenzen streichen, erklärt er im Interview. Auch die für den bayerischen Ministerpräsidenten.

Wahlrechts-Zoff auf allen Ebenen. In Bund, Land und Kommunen wird über Details und Altersgrenzen beraten und gestritten. Geht das zu Lasten besonders der Jüngeren in der Politik? Christian Doleschal (34), der Landesvorsitzenden der Jungen Union in Bayern, hat dem Münchner Merkur seine Sicht der Dinge geschildert.

Münchner Merkur: Wahlrechts-Ärger auf allen Ebenen: Machen Sie sich vor allem aus junger Sicht Sorgen wegen der künftigen Besetzung des Bundestags?

Die gesamte Wahlrechts-Änderung ist maximaler Pfusch. Die Grundrichtung stört mich: mehr Einfluss für die Parteispitzen, weniger Raum für die direkt gewählten, unabhängigeren Abgeordneten im Bundestag, weniger Opposition. Wird jetzt nach jeder Wahl das Wahlrecht für die jeweilige Mehrheit zurechtgebogen? Das ist ein fatales Signal für die Demokratie.

Bayern-Wahl: Kein Ministerpräsident unter 40? JU-Chef will Verfassung „entspannt“ ändern

Die CSU-Liste wird rechnerisch kaum noch ziehen, selbst wenn dort 100 junge Kandidaten draufstehen. Werden und müssen junge CSU-Bewerber nun vor 2025 auch etablierte Direktabgeordnete stürzen?

Das wird sich zeigen. Wir haben bei den Aufstellungen zur Landtagswahl gesehen, dass in vielen Orten die Basis auf Erneuerung gesetzt hat. Mehr als jeder dritte CSU-Kandidat ist neu, in 31 von 91 Stimmkreisen. Das hat manchmal auch etablierte Abgeordnete erwischt. Aber frischer Wind wird der neuen Fraktion guttun.

Auf Landesebene gilt eine Altersgrenze: Wer unter 40 ist, kann nicht Ministerpräsident werden. Ist das noch zeitgemäß?

Da bin ich tiefenentspannt. Grundsätzlich meine ich, aktives und passives Wahlrecht sollten Hand in Hand gehen. Wer wählen darf, darf auch gewählt werden. Bei der nächsten und vielleicht größeren Verfassungsänderung in Bayern – das ist ja ein sehr komplizierter Prozess – können wir das in Ruhe ändern. Bis dahin habe ich nicht den Eindruck, dass das die Menschen in Bayern im Moment großartig umtreibt.

Wahlrechts-Zoff: „Wir wollen auf jede Altersgrenze verzichten“

Im Kommunalwahlrecht ist die Altersgrenze soeben gefallen: Bürgermeister und Landräte dürfen auch in hohem Alter kandidieren. Ist das ein gutes Signal an die jüngere Generation?

Wir wollen auf jede Altersgrenze verzichten – also auch auf diese. Lassen wir das einfach die Wähler entscheiden. Viel wichtiger sind uns zwei andere Regeln im Kommunalwahlrecht. Wir wollen, dass es künftig möglich ist, auch den Geburtsnamen auf dem Wahlzettel stehen zu haben – für frisch verheiratete, also oft jüngere Kandidaten ist das wichtig. Und wir wollen eine Altersangabe auf dem Stimmzettel sehen. Der Wähler soll erkennen können, welches Alter und welche Lebenserfahrung ein Bewerber mitbringt. Da sollten wir ein bisschen mehr Transparenz walten lassen. Ich weiß, wir haben auf einem Parteitag schon mal sehr leidenschaftlich darüber gestritten – ich will jetzt einen neuen Aufschlag versuchen.

Letzte Altersgrenze: die der JU. Einmal könnten Sie gerade noch als Landesvorsitzender antreten. Was planen Sie?

Ja, stimmt und ja, ich werde mich noch mal um das Vertrauen der Delegierten bewerben.

Interview: Christian Deutschländer