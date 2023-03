„Lässt sich seine Hoheit noch blicken?“ CSU, Grüne und SPD im Milliarden-Streit – ohne Söder

Von: Christian Deutschländer

Teilen

Markus Söder. (Archivbild) © dpa | Peter Kneffel

Bis Donnerstag soll Bayerns neuer Haushalt beschlossen sein. Das ist ein politisches Ritual, eine Redeschlacht – im Wahljahr prallen CSU und Grüne hart aufeinander.

München – Wenn sich Albert Füracker umschaut, sieht er, wie zuckersüß man mit Regenten umgehen kann. Das Gemälde einer Kaiserkrönung prangt an der Wand, Karl dem Großen wird ein Samtkissen unter die Knie und eine dicke Krone auf den Kopf geschoben, Weihrauchschwenker wacheln huldvoll. Der Finanzminister ahnt, dass es ihm in diesen Tagen anders ergehen wird. Man werde bei ihm gewiss „wieder das Haar in der Suppe suchen“, brummt er im Steinernen Saal des Landtags, „abarbeiten“ werde man sich an ihm.

Er behält Recht mit seinen Worten auf dem Weg ins Plenum. So ist das in der großen Haushaltsdebatte eines Parlaments. Dort prallen Regierung und Opposition grundsätzlich aufeinander, erst recht in den Jahren einer Bayern-Wahl. Fürackers Aufgabe: den 71-Milliarden-Etat zu lobpreisen, trotz erneuter zwei Milliarden Euro Entnahme aus der Rücklage und gegen Warnungen und Mahnungen des unabhängigen Rechnungshofs. Aufgabe der Opposition: nichts, aber auch gar nichts daran gut zu finden.

Milliarden-Streit im Landtag: SPD erwischt die CSU kalt

Vor allem die größten Fraktionen legen sich miteinander an – Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann mit der CSU. „Sie schmeißen mit Geld um sich, ohne Strukturen zu verbessern“, ruft er ins an diesem Dienstagnachmittag recht aufgewühlte Plenum. „Jeder soll gerade so viel bekommen, dass es für den Machterhalt der CSU reicht.“ Vor allem beim Klimaschutz bleibe Ministerpräsident Markus Söder „der größte Versprechen-Brecher Deutschlands“.

Das Problem der zweistündigen Generaldebatte: Söder ist nicht da, verlässt das Maximilianeum vorher, obwohl es um den Teilhaushalt seiner Staatskanzlei geht. „Lässt sich seine Hoheit Markus Söder heute noch blicken“, spottet SPD-Fraktionschef und -Spitzenkandidat Florian von Brunn und erwischt damit auch die CSU kalt – die nicht weiß, ob Söder noch erscheint.

Die Christsozialen teilen sich die Rollen auf. Am Donnerstag wird Finanzminister Füracker die Schlussworte der dreitägigen Etatberatung halten. Die Erst-Lobpreisung des Haushalts übernimmt Fraktionschef Thomas Kreuzer. Leiser hebt er hervor, dass fast 25 Milliarden Euro in die Bildung fließen, mehr als ein Drittel des Etats, ein Zehntel in die innere Sicherheit, all das ohne neue Schulden wie in der Berliner Ampel. Lauter knöpft er sich dann Grüne, SPD und FDP vor, die ihn mit Zwischenrufen aus dem Konzept bringen wollen: „Ich würde auch nervös werden, wenn ich so eine saumäßige Bilanz vorzulegen hätte.“

Vor der Bayern-Wahl: Die Landespolitik lebt doch noch - CSU muss wohl auf Aiwanger setzen

Da geht es hoch her im Saal – die Landespolitik lebt doch noch. Von Brunn zerpflückt in seiner Rede die Wohnbaupolitik der Staatsregierung. Keine einzige Wohnung sei vom Staat neu gebaut worden. „Machen statt södern, dafür stehen wir als SPD“, verkündet er. FDP-Fraktionschef Martin Hagen wirft der Staatsregierung vor, sie habe „in der Energiepolitik Mist gebaut und versucht, das der Ampel in die Schuhe zu schieben“. Insgesamt gehe es Bayern jetzt schlechter als vor fünf Jahren. Die AfD nennt Söder einen „Landesverräter“ statt „Landesvater“.

Das war – in Abstufungen – auch schon der Grundton bisheriger Debatten im Landtag. Der Etat-Streit im Wahljahr zementiert, dass die CSU auch nach Oktober keinen anderen Koalitionspartner als die Freien Wähler finden dürfte. Neues ist nur in Nuancen zu hören, vor allem später in der Debatte: CSU-Haushaltspolitiker bekennen sich trotz der Kostenexplosionen vorsichtig zum Münchner Konzertsaal und etwas offensiver zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke.

Christian Deutschländer