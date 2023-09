Bayern: Wahl-O-Mat zur Landtagswahl gestartet

Wahlunterlagen zur Landtagswahl in Bayern (Symbolbild). © Ulrich Wagner/Imago

Der sogenannte Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern ist am Mittwoch online gegangen.

München in Deutschland - Alle 15 zur Wahl stehenden Parteien äußern sich darin zu 38 Thesen. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte digitale Angebot soll Wahlberechtigten bei der Entscheidungsfindung helfen.

Der Wahl-O-Mat gleicht von Nutzerinnen und Nutzern angegebene Meinungen zu politischen Fragen automatisch mit Positionen von Parteien ab. Das Programm ist bereits seit mehr als 20 Jahren im Vorfeld von Wahlen in Deutschland im Einsatz. Es ist unter der Internetadresse www.wahl-o-mat.de erreichbar.



Der Wahl-O-Mat errechnet aus den Antworten den Grad der Übereinstimmung mit den Positionen der Parteien. Die aktuellen Thesen für die Wahl in Bayern suchte wie üblich ein Redaktionsgremium aus Experten und Jungwählern aus. In Hessen ging der Wahl-O-Mat bereits in der vergangenen Woche an den Start.

Der Wahl-O-Mat ist nach Angaben der Bundeszentrale seit seinem erstmaligen Einsatz 2002 inzwischen eine feste Größe in der politischen Willensbildung vor Bundes-, Landtags- und Europawahlen in der Bundesrepublik. Er wurde demnach insgesamt schon mehr als 110 Millionen mal genutzt. In Bayern und Hessen werden am 8. Oktober neue Landtage gewählt. ran/cfm