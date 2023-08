Umfrage zur Bayern-Wahl: AfD und Grüne liefern sich Kampf um Platz zwei

Von: Robert Wagner

Bei der letzten Bayern-Wahl lagen die Grünen noch unangefochten auf Platz zwei. Dieses Jahr kündigt sich ein knappes Rennen mit der AfD an.

München - Am 8. Oktober wählen die Bayern einen neuen Landtag. Während der Sieg der CSU auch bei dieser Wahl als sicher gilt, herrscht beim Rennen um Platz zwei mehr Dynamik. Die Grünen fuhren bei der letzten Landtagswahl 2018 einen spektakulären Erfolg ein und sicherten sich mit 17,6 Prozent den zweiten Platz. Sie sind damit gegenwärtig die größte Oppositionspartei im Maximilianeum. Nun macht ihnen allerdings die AfD, die 2018 auf 10,2 Prozent der Stimmen kam, diesen Status streitig.

In jüngsten Umfragen kommen die Grünen auf 15 Prozent und liegen damit nur noch 2 Prozentpunkte vor der rechtsradikalen AfD, die 13 Prozent erreicht. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sonntagsfrage, die im Auftrag des SPIEGEL und der Augsburger Allgemeinen vom 9. bis zum 23. August vom Meinungsforschungsinstituts Civey durchgeführt wurde. Die Befragten wurden danach gefragt, welche Partei sie wählen würden, „wenn am Sonntag Landtagswahlen in Bayern wären“.

Umfrage zur Bayern-Wahl: Höhenflug auf Bundesebene gibt der AfD Aufwind

Damit haben sich die Verhältnisse sehr zuungunsten der bayerischen Grünen um Spitzenkandidatin Katharina Schulze entwickelt. Anfang Oktober 2022, genau ein Jahr vor der nun anstehenden Landtagswahl, lagen sie laut der Civey-Sonntagsfrage noch bei 20 Prozent, die AfD hingegen abgeschlagen bei 8 Prozent. In den letzten Monaten erlebten die Rechtsradikalen von der AfD jedoch einen nie dagewesenen Aufschwung in den Umfragen und erreichten in der Sonntagsfrage auf Bundesebene je nach Institut bis zu 23 Prozent.

Könnte auch politisch bald im Regen stehen: Katharina Schulze (l.), Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, neben ihrer Parteichefin Ricarda Lang bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2023. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Rechtsaußenpartei profitierte dabei von dem schlechten Bild, das die Ampel-Koalition seit längerer Zeit abliefert. Aus demselben Grund dürften auch die Grünen in Bayern an Zustimmung verloren haben. Neben der FDP sind die Grünen die hauptsächlichen Akteure in den koalitionsinternen Streitigkeiten, die seit Monaten die Außenwirkung der Bundesregierung prägen. Zuletzt ist unmittelbar nach der Sommerpause ein neuer Streit um die Kindergrundsicherung entbrannt.

CSU kann weiterhin auf den Wahlsieg spekulieren, SPD konstant auf niedrigem Niveau

In Bayern haben die Rechtspopulisten traditionell keinen so guten Stand wie etwa in Mitteldeutschland, aber es reicht für einen demoskopischen Zuwachs um gut die Hälfte seit Anfang des Jahres. Unangefochten auf Platz eins der jüngsten Umfrage liegt mit 38 Prozent weiterhin die CSU von Ministerpräsident Markus Söder, womit die Partei aber nur unwesentlich über dem historisch schlechten Ergebnis der Landtagswahl 2018 liegt. Damals holte Söder 37,2 Prozent. Die absolute Mehrheit der Mandate, die die CSU zuletzt 2013 mit 47,7 Prozent erreichte, liegt für die Christsozialen damit in weiter Ferne.

Auf stetig gleichem Niveau bewegt sich die SPD, die in der aktuellen Sonntagsfrage auf 10 Prozent Zustimmung kommt. Ihre Werte in der Civey-Umfrage liegen seit über einem Jahr zwischen 8 und 12 Prozent. Bei der letzten Bayern-Wahl 2018 holte die SPD desaströse 9,7 Prozent. 2013 erreichte sie noch 20,6 Prozent.

Bayern-Wahl: Freie Wähler sind dritter Kandidat auf Platz zwei

Die FDP muss mit 4 Prozent der Stimmen um ihren Wiedereinzug in den bayerischen Landtag bangen. Die Freien Wähler, die in Bayern der AfD große Konkurrenz machen, steigern sich im Vergleich zur letzten Sonntagsfrage leicht und kommen auf 12 Prozent. Der aktuelle Koalitionspartner der von Landeschef Söder ist damit der dritte Kandidat um Platz drei. Eine Fortsetzung der Koalition aus CSU und Freien Wähler wäre nach diesen Werten möglich, ebenso eine schwarz-grüne Koalition.