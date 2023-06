Bayern-Wahl: Das sagen aktuelle Umfragen

Von: Christian Stör

Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen zur Bayern-Wahl 2023.

München - Am 8. Oktober wird in Bayern der nächste Landtag gewählt. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder stellt sich auch 2023 wieder zur Wahl. Die CSU und die Freien Wähler, für die erneut Hubert Aiwanger als Spitzenkandidat ins Rennen geht, peilen bei der Bayern-Wahl die Fortsetzung ihres seit 2018 bestehenden Regierungsbündnisses im Freistaat an.

Im Vorfeld der Landtagswahl sorgte die umstrittene Rede von Aiwanger bei einer Demonstration in Erding für Diskussionen. Die CSU distanzierte sich zwar von Aiwangers Äußerungen, dennoch betonte Söder später ausdrücklich, die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Wahl im Oktober fortsetzen zu wollen.

Was sagen die Umfragen zur Bayern-Wahl 2023?

Die ersten Umfragen machen deutlich, dass die Wiederwahl von Markus Söder außer Zweifel steht. Allerdings scheint die CSU die absolute Mehrheit klar zu verpassen. Zweitstärkste Kraft sind die Grünen, dahinter liefern sich die Freien Wähler, die SPD und die AfD, die bei der Bayern-Wahl auf das Team Höcke setzt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die FDP und Die Linke folgen mit deutlichem Abstand.

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der aktuellen Umfragen im Einzelnen:

Bayern-Wahl 2023: Civey-Umfrage vom 17. Juni

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen hat die CSU vor der Bayern-Wahl 2023 erneut Sympathien eingebüßt. Nur noch 40 Prozent würden für die CSU stimmen, drei Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Die mitregierenden Freien Wähler konnten sich der Umfrage zufolge um einen Punkt steigern. Zweitstärkste Kraft blieben den Angaben zufolge die Grünen, die SPD legte zwei Punkte zu.

Fraktion Prozent CSU 40,0 Grüne 16,0 Freie Wähler 11,0 AfD 10,0 SPD 11,0 FDP 4,0 Linke 2,0 Bayernpartei - Sonstige 6,0

Für die Frage „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?“ wurden vom 2. Juni bis zum 16. Juni Antworten von 5501 Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt.

Bayern-Wahl 2023: GMS-Umfrage vom 6. Juni

Vier Monate vor der Landtagswahl in Bayern liegt die CSU in einer Umfrage klar vorne. Würde am Sonntag gewählt, käme die Partei auf 41 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des GMS-Instituts für „17:30 SAT.1 Bayern“ und den Radiosender Antenne Bayern hervor. Die Freien Wähler kommen demnach auf 11 Prozent. Die Grünen und die SPD verlieren im Vergleich zu einer Umfrage desselben Instituts aus dem Vormonat ein wenig an Boden, dagegen legte die AfD zwei Punkte zu. Laut Umfrage würde die FDP weiterhin den Einzug in den Landtag verpassen.

Fraktion Prozent CSU 41,0 Grüne 14,0 Freie Wähler 11,0 AfD 12,0 SPD 10,0 FDP 4,0 Linke 2,0 Bayernpartei 1,0 Sonstige 5,0

Es handelte sich um eine repräsentative Telefonbefragung in Bayern mit 1001 Teilnehmenden vom 31. Mai bis 5. Juni 2023.

Bayern-Wahl 2023: Insa-Umfrage vom 30. Mai

Auch in der Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Bild knackt die CSU die Marke von 40 Prozent. Die Grünen liegen auf Platz zwei, die AfD auf Rang drei. Dahinter folgen dahinter die Freien Wähler und die SPD. Die FDP stagniert bei fünf Prozent und muss um den Einzug in den Landtag bangen.

Fraktion Prozent CSU 40,0 Grüne 15,0 Freie Wähler 11,0 AfD 12,0 SPD 11,0 FDP 5,0 Linke 2,0 Bayernpartei - Sonstige 4,0

Das Institut Insa hatte vom 16. bis zum 22. Mai 2023 insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger online befragt. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.

Bayern-Wahl 2023: Infratest-dimap-Umfrage vom 16. Mai

Auch der „Bayerntrend“ im Auftrag des Bayerischen Rundfunks sieht eine stabile Mehrheit für die amtierende Koalition aus CSU und Freien Wählern. Eine klare Mehrheit wünscht sich demnach eine Fortsetzung der Koalition: 51 Prozent der Befragten bewerten diese Option als sehr gut oder gut. Über eine CSU-Alleinregierung sagen dies dagegen nur 35 Prozent. Eine CSU-FDP-Koalition fänden demnach 33 Prozent gut oder sehr gut, bei Schwarz-Rot sind es 27 Prozent und bei Schwarz-Grün nur 23 Prozent. Zum Vergleich: Kurz vor der Landtagswahl 2018 hatten 44 Prozent aller damals Befragten eine schwarz-grüne Option positiv bewertet.

Fraktion Prozent CSU 39,0 Grüne 16,0 Freie Wähler 12,0 AfD 12,0 SPD 11,0 FDP 4,0 Linke - Bayernpartei - Sonstige 6,0

Für den „Bayerntrend“ hatte Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks vom 9. bis 13. Mai 1176 Wahlberechtigte befragt.

Umfragen vor Bayern-Wahl 2023 sind keine Prognosen für das Ergebnis

Die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute geben einen Hinweis, wie die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober ausfallen könnten. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass solche Umfragen grundsätzlich nur die aktuelle politische Stimmung abbilden. Sie sind keine Prognosen für das Ergebnis der Landtagswahl. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindung und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Bayern: Ergebnisse der Landtagswahl 2018

Bei der Landtagswahl 2018 in Bayern musste die CSU schwere Verluste von mehr als zehn Prozentpunkten hinnehmen und benötigte einen Koalitionspartner zum Regieren. Es kam zum Bündnis mit den Freien Wählern. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen. Die AfD erreichte beim erstmaligen Antreten 10,2 Prozent, die SPD wurde nur noch fünftstärkste Partei. Die FDP zog mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag ein. (cs)