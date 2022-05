Bayern will den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 verdoppeln

Markus Söder © IMAGO/SVEN SIMON

Bayern will die erneuerbaren Energien bis 2030 verdoppeln.

München in Deutschland - Beim Strom aus Solarenergie soll es dabei eine Verdreifachung der derzeit 13 Terawattstunden (TWh) auf 40 TWh geben, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an. Dort wurde ein Energieplan für Bayern beschlossen, der auch dem Bund vorgelegt werden soll.

Söder forderte den Bund auf, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, damit es zu schnelleren Fortschritten beim Ausbau kommt. Der Bund müsse wo nötig das Bundesrecht anpassen und wo erforderlich sich für eine Veränderung der europarechtlichen Vorgaben einsetzen. Söder kritisierte insbesondere den Ausbau des Stromleitungsnetzes. Es seien erst 38 Kilometer oder 3,4 Prozent der angepeilten Leitungen gebaut - gehe es in dem bisherigen Tempo weiter, werde es bis zur Zielmarke 234 Jahre dauern.

Söder forderte außerdem, Bayern bis 2030 an das deutsche und europäische Wasserstoffnetz anzuschließen. Vorhandene Pipelines müssten reaktiviert und umgenutzt werden, außerdem müsse es zum Neubau einer eigenen Pipeline aus Italien kommen. Die Förderung von Wasserstoffinfrastruktur dürfe nicht regional begrenzt nur im Norden erfolgen. ran/hcy