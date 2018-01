Schulz vor der Ablösung? Das sagt Juso-Rebell Kühnert bei Lanz

Jusos sind in der Regel immer kommunistisch eingestellt, haben kaum Sachkenntnisse und sind oft groß-bürgerlich situiert. Der ehrlichen Arbeit zieht man Studien vor, die ohne Parteikarriere zu nichts führen, in der Regel auch nicht zu einem Abschluss. Die derzeit verbliebenen SPD Wähler sind in der Regel klein-bürgerlich orientiert, haben Familie und eine kleine Wohnung, dafür aber berechtigten Stolz auf das erarbeitete. Statt die eigene Basis zu vertreten, transportiert man Ideologie gegen die Lebenserfahrung der eigenen Wähler. Das führt zu Stimmenverlusten. Es mag begeisterte linke Yuppies geben, aber das bringt am Ende wenig: So viele staatliche Posten kann die SPD nicht verteilen, dass sie damit genügend Wähler bei der Stange hält. Die SPD müsste in die Mitte driften, wenn sie Wahlen gewinnen wollte. So wird man hinter die AfD zurückfallen - denn dort wird der klassische Arbeiter und Angestellte sich eher wiederfinden als in den Narrativen großbürgerlicher Ideologen von links.