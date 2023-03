Lawrow-Vize warnt Lukaschenko vor politischen Umsturz in Belarus

Von: Moritz Serif

Teilen

Ein Experte ist sich sicher: Sabotagegruppen könnten Alexander Lukaschenko stürzen. Lawrow-Vize Mikhail Galuzin sieht die Ukraine beteiligt.

Minsk – Stürzen die Belarussen bald Diktator Alexander Lukaschenko? Davor jedenfalls warnt ein hochrangiger russischer Beamter. Der stellvertretende russische Außenminister Mikhail Galuzin sagte dem georgischen Sender TIV, dass die Rhetorik der „belarussischen nationalistischen Formationen deutlich härter geworden ist“.

„Die Anführer und Kommandeure dieser Halsabschneider-Söldner sagen offen, dass sie in Zukunft ihre Kampferfahrung nutzen wollen, um die derzeitige belarussische Führung gewaltsam zu stürzen“, so Galuzin. „In diesem Zusammenhang kann man nicht ausschließen, dass solche Sabotagegruppen in die [belarussische] Republik eindringen.“ Unter anderem berichtete darüber Newsweek.

Russlands Präsident Putin (r) neben dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. © Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa

Lawrow-Vize warnt Lukaschenko vor politischen Umsturz in Belarus

Galuzin forderte die belarussischen Strafverfolgungsbehörden und Spezialdienste auf, „punktuelle Provokationen und das Eindringen des Feindes in das belarussische Hoheitsgebiet im vollen Umfang zurückzuschlagen“, falls dies erforderlich sei. Zugleich warnte Galuzin vor einem politischen Umsturz durch belarussische Nationalisten.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

„Natürlich werden die Russen, wie schon mehr als einmal in unserer gemeinsamen Geschichte, ihren Brüdern zur Seite stehen, um die Souveränität und Sicherheit des Unionsstaates zu schützen“, sagte er mit Blick auf die vertieften Beziehungen zwischen den Ländern. Der Kyiv Independent hatte im August berichtet, dass sich die Weißrussen einem Krieg Russlands gegen die Ukraine anschließen könnten.

Lawrow-Vize kaum anders als Putin

Artjom Schraibman, ein belarussischer politischer Analyst und Gründer des Beratungsunternehmens Sense Analytics, sagte Newsweek, dass Galuzin kaum von Putins Denkweise abweiche. Außerdem spricht Schraibman über Lukaschenko, der als enger Verbündeter von Putin immer wieder im Rampenlicht steht.

„Er hat eine Menge militärischer Autonomie aufgegeben, aber konnte dafür wirtschaftlich profitieren“, sagte er. „So macht er das Land zu einem vollwertigen Satelliten Russlands, aber das bringt ihm persönlich mehr Sicherheit, weil die Beziehungen seines Regimes zu Russland aufblühen.“

Lukaschenko: Putins „Marionette“

Lukaschenko gilt daher als „Marionette“ Putins. Der Diktator sei laut Experten machtlos gegen die Stationierung von Atomwaffen in Belarus. „Ich glaube, dass diese ganze Entwicklung eine Informationsoperation des Kremls ist, um uns alle daran zu erinnern, dass Russland Atomwaffen hat, weil sie wissen, dass viele im Westen jedes Mal überreagieren, wenn dieses Thema aufkommt“, sagte der pensionierte General Ben Hodges Newsweek. „Das bringt uns dazu, innezuhalten und zu zögern, bevor wir das tun, was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass die Ukraine gewinnt“. (mse)