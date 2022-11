Belarussischer Ex-Minister äußert Verdacht zu Makejs Tod: „Er wusste mehr über Lukaschenko“

Von: Felix Durach

Ein Bild des verstorbenen belarussischen Außenministers Wladimir Makej steht auf desssen Beerdigung neben seinem Sarg. © Pavel Orlovsky/imago-images

Der belarussischer Außenminister Wladimir Makej ist am Wochenende überraschend verstorben. Der frühere Minister Pavel Latuschka glaubt nicht an einen natürlichen Tod.

Minsk – Nach dem überraschenden Tod des belarussischen Außenministers Wladimir Makej sind die genauen Umstände weiterhin noch ungeklärt. Diese Tatsache bietet einen Nährboden für diverse Theorien um das Ableben des 64-Jährigen. Anton Geraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, hatte noch am Wochenende die Theorie geäußert, Makej sei vergiftet worden, da er nicht unter russischem Einfluss gestanden habe. Belege für seine Vermutungen konnte Geraschenko jedoch nicht nennen.

Nach Tod von Außenminister Makej: Belarussischer Ex-Minister äußert Verdacht

Nun hat sich der nächste Politiker zu Wort gemeldet, der nicht an einen natürlichen Tod Makejs glaubt. Der frühere belarussische Minister Pavel Latuschka erklärte in einem Interview mit dem russischsprachigen Nachrichtenportal Nexta seine Vermutungen. „Ich würde sagen, Makejs wusste mehr über Lukaschenko, als jeder andere im Land. Er kannte sein Privatleben. Er wusste, wer ihn besucht, mit wem er etwas trinken konnte, mit wem er sich getroffen hat. Er hatte eine große Menge an Informationen“, erklärte der 49-Jährige.

„Makej hatte geplant, nach Polen zu gehen. Vielleicht wollte er etwas Wichtiges mit sich bringen“, führte Latuschka seinen Gedanken weiter aus. „Natürlich sind das alles nur Verschwörungstheorien. Dennoch bin ich geneigt zu sagen, dass dies ein sehr ernster psychologischer Schlag ist“, so der belarussische Politiker. „Makej stand als einziger noch am Bahnhof. Alle Züge waren abgefahren. Es war sehr schwer für ihn diese Situation zu überleben“, bebildert der 49-Jährige die Situation des verstorbenen Außenministers.

Belarus: Latuschka über Tod von Makej – mysteriöse Vorfälle in der Vergangenheit

Latuschka war zwischen 2009 und 2012 Kulturminister unter Präsident Alexander Lukaschenko. Zuvor war er als Diplomat in Polen, Frankreich, Spanien und Portugal tätig. Im Rahmen der Demonstrationen nach der belarussischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 äußerte Latuschka sich unterstützend und wurde anschließend von den belarussischen Behörden befragt. Kurz darauf reisten der Politiker nach Polen, wo er seitdem im Exil lebt.

Im Gespräch mit Nexta verwies der 49-Jährige auch auf diverse Vorfälle in der Vergangenheit. So seien insgesamt drei belarussische Außenminister entlassen worden, kurz nachdem sie an am Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilgenommen hatten. Makej hatte ebenfalls eine Teilnahme am Ministerrat der OSZE in Polen geplant. Das Treffen findet am 1. und 2. Dezember in Łódź statt. Der belarussische Außenminister starb also nur drei Tage davor. „Vielleicht gibt es hier tatsächlich keine Verschwörung“, gab Latuschka zu. Es seien aber mysteriöse Umstände.

Der frühere belarussische Kulturminister Pavel Latuschka bei einer Kundgebung in Polen. © Aleksander Kalka/imago-images

Wirbel um belarussischen Außenminister: Woran starb Wladimir Makej?

Daneben hätte es auch weitere Fälle in der Vergangenheit gegeben, bei denen Staatsbesuche von belarussischen Offiziellen in Polen in letzter Minute aufgrund verschiedener – zum Teil kurioser – Vorfälle abgesagt worden waren. Latuschka verweist auch auf ein vertrauliches Memo, das der frühere belarussische Außenminister Sjarhej Martynau in Auftrag gegeben haben soll. Diesem zufolge sei man nach der Analyse der Vorfälle zu dem Schluss gekommen, Russland habe eine Absage der Treffen in letzter Minute provoziert.

Deswegen vermutet der 49-Jährige auch hinter dem Tod von Makej einen Eingriff Russlands. Handfeste Beweise für seine Vermutungen konnte Latuschka jedoch nicht liefern. Auch der russische Oppositionsunterstützer Leonid Newslin erklärte zuletzt, er vermute den russischen Geheimdienst FSB hinter dem Tod von Makej. Demnach soll Russland unzufrieden über die fehlende Beteiligung von Belarus am Ukraine-Krieg gewesen sein. (fd)