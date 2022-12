„Außer Kontrolle“: FSB-Infos zeigen, wie Lukaschenko Putins Plan durchkreuzte

Von: Bedrettin Bölükbasi

Alexander Lukaschenko (r.) und Wladimir Putin. (Archivbild) © Sergei Chirikov/EPA/AP/dpa

Im Ukraine-Krieg ist Kreml-Chef Putin international weitgehend isoliert. Sogar sein engster Verbündeter Lukaschenko soll ihn verraten haben.

München – Die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin haben im Ukraine-Krieg vielerorts deutliche Schwierigkeiten, die starke ukrainische Verteidigung zu durchbrechen und vorzustoßen. Auch international sieht es für den russischen Präsidenten düster aus, denn er ist wegen seines Angriffskrieges weitgehend isoliert. Putin ist von nur wenigen Verbündeten, wie etwa dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko umgeben. Jetzt stellt sich heraus: Ausgerechnet Lukaschenko soll Putins Pläne zur Ukraine verraten haben - und das offenbar ganz absichtlich.

Ukraine-Krieg: FSB-Whistleblower deckt Lukaschenkos Verrat an Putin auf

Dies geht aus dem Brief eines Whistleblowers aus Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hervor. Igor Suschko, Leiter der in Washington ansässigen Denkfabrik „Wind of Change Research Group“, übersetzte das Schreiben. Zu Beginn des Angriffes auf die Ukraine habe die russische Führung Lukaschenko als ein „einfaches Ziel“ gesehen. Auf allen Ebenen sei man überzeugt gewesen, dass Lukaschenko in Linie mit Russlands Anweisungen handeln würde, heißt es in dem Brief.

Bereits am dritten Tag jedoch sei klar geworden: Der russische Angriff auf die Ukraine war ein Fehlschlag. Suschko zufolge erklärte der Whistleblower weiter, fortan „begann Lukaschenko außer Kontrolle zu geraten“ und der russische Geheimdienst sei nicht mehr in der Lage dazu gewesen, ihn zu „entfernen“.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko soll geheime Pläne von Putins Armee enthüllt haben

Nun wird es in dem Schreiben des FSB-Whistleblowers brisant. Demnach soll Lukaschenko Angriffspläne von Moskau absichtlich enthüllt haben, um die eigene Kriegsbeteiligung auszuschließen. Dabei geht das um ein Treffen von Lukaschenko mit seiner Militärführung am 1. März, also nur wenige Tage nach dem Beginn des Krieges. Beim im Staatsfernsehen übertragenen Treffen zeigte Lukaschenko eine Karte, die dem Whistleblower zufolge die Pläne Russlands für einen Angriff auf Odessa und Moldawien aus der Marionetten-Republik Transnistrien aufdeckte. Damit durchkreuzte Lukaschenko die geheimen Pläne des russischen Militärs.

Die Einschätzung des FSB zu dem Vorfall: Lukaschenko veröffentlichte die Karte absichtlich, um „die internationale Aufmerksamkeit auf die wahren Ziele militärischer Angriffe“ zu lenken. Im Anschluss soll er sich so verhalten haben, als sei ihm der Verrat nicht bewusst. Seine Aktion soll ihre Wirkung entfaltet haben: So schildert der Whistleblower im Brief, Moskau habe wegen der „Unzuverlässigkeit“ Minsk echte Informationen verschwiegen, „was ihnen (Belarus, Anm. Red.) half, nicht in den Krieg hineingezogen zu werden“.

Nach Angaben der Ukraine greift Russland die Ukraine mit Raketen und Kamikazedrohnen auch aus dem Territorium von Belarus aus an. Zudem befinden sich tausende russische Soldaten in Belarus. Bislang konnte Putin seinen engen Verbündeten Lukaschenko allerdings nicht in den Krieg zerren. Zuletzt wurde Putin von einem weiteren Verbündeten gleich zweimal hintereinander bloßgestellt. (bb)