Belgien schafft 4.000 neue Plätze für Asylsuchende

Etwa 3.000 Asylbedürftige in Belgien waren zu Beginn des Jahres obdachlos. Das Land will mit neuen Unterkunftsplätzen Aufnahmemöglichkeiten schaffen. © Nicolas Landemard / IMAGO

Aufgrund überlasteter Asylunterkünfte leben sind Flüchtlinge häufig dazu gezwungen, auf der Straße zu leben. Belgien will nun die Aufnahmekapazität für Asylbewerber erhöhen.

Brüssel - Wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag berichtete, sollen nach einer Entscheidung der Regierung in den kommenden Monaten etwa 4000 neue Plätze in dem Land geschaffen werden. Asylunterkünfte in dem Land mit rund 11,5 Millionen Einwohnern sind seit Monaten hoffnungslos überlastet. Schätzungen der zuständigen Behörde zufolge waren Anfang des Jahres rund 3000 Schutzsuchende in Belgien obdachlos.

Wie in Deutschland kommen in Belgien viele Schutzsuchende an, für deren Asylverfahren eigentlich Länder an den EU-Außengrenzen zuständig wären. Um einen Streit der EU-Mitgliedstaaten zur Verteilung der Schutzsuchenden zu beenden, setzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf eine umfassende Reform der Asyl- und Migrationspolitik innerhalb der EU. (dpa)