Umfrage zur Beliebtheit der Regierungschefs: Söder wird gnadenlos abgestraft

Ich denke dass diese Umfragen suggestiv gestellt werden und nicht den wahren Rückhalt in der Bevölkerung wiedergeben.

Söder macht nicht alles richtig aber in den wichtigen Fragen der inneren Sicherheit in Bayern verlass ich mich auf ihn.

Von den öffentlich rechtlichen Medien wird er genauso schlecht gemacht wie Seehofer als Innenminister im Bund....grüne Politiker und Frau Merkel mit ihren Getreuen sind dagegen wahrscheinlich in den Umfragen sehr beliebt .....

Ein Schelm wer Böses dabei denkt.