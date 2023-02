Merz: Kanzler Scholz erklärt Zögern bei Ukraine-Hilfe nicht

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz © IMAGO/Jens Schicke

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat eine zu große Zögerlichkeit der Bundesregierung bei ihrer Hilfe für den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland kritisiert.

Berlin - «Sie versucht immer das Minimum dessen zu tun, um die Ukraine zu unterstützen bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung», sagte er am Montag in den ARD-«Tagesthemen». Der in Brilon geborene Merz warf insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, seine Politik nicht zu vermitteln. «Er ist uns allen, auch der deutschen Öffentlichkeit, bisher jede Erklärung schuldig geblieben, warum er so zögert.»

Merz sagte, die Bevölkerung verstehe, dass der 24. Februar 2022, an dem der Überfall begann, «ein wirklich tiefer Bruch in unserer europäischen Geschichte ist». Doch stelle sich die Frage, ob die ausgerufene Zeitenwende eigentlich in der Bundesregierung angekommen ist. Denn die Bundesregierung arbeite «den Koalitionsvertrag weiter ab, als ob da sonst nichts geschehen wäre.» Es gebe durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine tektonische Verschiebung der Machtstrukturen auf der ganzen Welt. «Meine Einschätzung ist: Dem wird die Bundesregierung nicht gerecht.»

An diesem Montag vor genau einem Jahr hatte der in Osnabrück geborene Bundeskanzler Olaf Scholz - drei Tage nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine - in seiner sogenannten Zeitenwende-Rede im Bundestag eine Neuausrichtung in der Sicherheitspolitik angekündigt. In den ersten Monaten des Kriegs hatte die anfängliche Zögerlichkeit Berlins bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen in Kiew viel Unmut ausgelöst. (dpa)