„Ich kann nur abwarten“: Benedikt-Vertrauter äußert sich zu Franziskus-Plänen - im TV

Teilen

Papstsekretär Georg Gänswein (r.) gemeinsam mit Papst Benedikt XVI. (m.) bei der Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2014 (Archivbild). © Markus Ulmer/imago-images

Der frühere Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, sucht eine neue Aufgabe. Papst Franziskus soll in Kürze über seine Zukunft entscheiden.

Rom - Der ehemalige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, weiß nach eigenen Angaben noch immer nicht, wie es mit ihm in der katholischen Kirche weitergehen wird. Eine Entscheidung über seine künftige Aufgabe durch Papst Franziskus stehe weiterhin aus, sagte der deutsche Kurienerzbischof am Sonntagabend (16. April) in der TV-Show „Verissimo“ des Senders Canale 5.

„Bin neugierig“: Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. wartet auf neuen Posten

„Auch ich bin neugierig. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich neugierig bin, wann und was er mir sagen wird. Ich kann nur abwarten.“ Gänswein versicherte, er werde jede neue Aufgabe annehmen, die ihm der Pontifex geben wolle. „Er ist der Papst. Ich bin sein Bischofssohn, der das akzeptieren wird, was er mir geben will,“ sagte er.

Papst-Botschafter in Südamerika? Zukunft von Georg Gänswein weiter offen

Seit dem Tod von Benedikt XVI. an Silvester 2022 wartet der 66-Jährige darauf, dass ihm Papst Franziskus eine neue Aufgabe zuweist. Franziskus empfing Gänswein seitdem bereits zweimal in einer offiziellen Privataudienz. Ende März führte ein spanischer Medienbericht zu Spekulationen über eine mögliche Versetzung Gänsweins als Vatikan-Botschafter nach Costa Rica. Weder der Heilige Stuhl noch der deutsche Geistliche äußerten sich zu den Gerüchten.

Gänswein wurde im Jahr 2005 nach der Ernennung von Kardinal Josef Ratzinger zum Papst, dessen Privatsekretär. Der 66-Jährige übte diesen Posten auch nach der Emeritierung des Papstes im Jahr 2013 bis zu dessen Tod weiter aus. (dpa/fd)