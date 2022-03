Benzinpreise in NRW: Thomas Kutschaty spricht sich für Tank-Rabatt aus – allerdings nicht für alle

Von: Johanna Werning

Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD in NRW, will gegen die hohen Spritpreise vorgehen. Allerdings soll nicht jeder einen Tank-Rabatt bekommen, so der Politiker.

Düsseldorf/Berlin – Der Sprit in NRW* wird immer teurer. Aktuell liegt der Preis bei Diesel und Benzin bei über zwei Euro (Stand: 23. März, 16 Uhr). Grund dafür: der Ukraine-Krieg*. Viele können sich das Tanken nicht mehr leisten. Immer mehr Stimmen werden laut, dass ein Tank-Rabatt oder sogenanntes „Mobilitätsgeld“ hermuss. Auch Thomas Kutschaty*, Vorsitzender der SPD in NRW*, spricht sich nun für den Rabatt-Vorschlag aus.

Allerdings soll nicht jeder den Rabatt bekommen: Mit dem „Mobilitätsgeld“ müsse man „diejenigen unterstützen, die es wirklich brauchen“, schrieb der SPD-Landeschef auf Twitter. „Das ‚Mobilitätsgeld‘ ist für kleine und mittlere Einkommen aktuell die beste Idee für diese Hilfe“, so Kutschaty weiter.

Die Schuld für die hohen Spritpreise sieht Kutschaty vor allem bei den Öl-Konzernen. „Mich ärgert, wenn Öl-Konzerne mit diesem Krieg an den Tankstellen Gewinne machen wollen“, erklärt er weiter. Man müsse „die unrechtmäßige Bereicherung einiger Weniger stoppen“. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA