Von der Leyen: Putin mit reduzierter Energieversorgung gescheitert

Von der Leyen (Bild) hat betont, dass die EU viel stärker von Norwegen und den USA mit Energie versorgt werde. © IMAGO/Christian Spicker

Nach Aussagen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Russlands Präsident Wladimir Putin damit gescheitert, Europa durch eine Reduzierung der Energieversorgung zu erpressen.

Bergen - «Putin hat die von ihm entfachte Energieschlacht eindeutig verloren, und seine Erpressung hat nicht funktioniert», sagte die Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien bei einem Besuch der Gasförderplattform Troll A vor der norwegischen Westküste.

Die in Ixelles geborene von der Leyen betonte, dass die EU nun viel stärker von Verbündeten wie Norwegen und den USA mit Energie versorgt werde. Zudem habe Europa massiv in erneuerbare Energien investiert und den Energieverbrauch um 20 Prozent reduziert. «Wenn Präsident Putin also geplant hat, uns in die Knie zu zwingen, hat er genau das Gegenteil erreicht. Wir sind heute stärker und unabhängiger, als wir es je waren.» (dpa)