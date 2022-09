Bericht: Fehlender Zugang zu schulischer Bildung bei 57 Millionen Kinder in Afrika

Schüler auf dem Weg zur Schule © IMAGO/Donwilson Odhiambo

In Zentral- und Westafrika haben fast 60 Millionen Kinder und Jugendliche keine Möglichkeit zu schulischer Bildung.

Oslo/Genf - Das betont die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) in einem gemeinsamen Bericht mit UNHCR und Unicef, die ihren Hauptsitz in New York haben, der am Donnerstagabend vorgestellt werden soll. Demnach leben rund ein Viertel aller Kinder weltweit, die keinen Zugang zu Bildung haben, in dieser Region.

«Die Staatschefs in der zentral- und westafrikanischen Region müssen alles dafür tun, dass jedem Kind das Recht, zur Schule gehen zu dürfen, gewährt wird», sagte Maureen Magee, Regionaldirektorin der NRC in Zentral- und Westafrika. Vor allem im vergangenen Jahr habe sich die Situation für die Kinder in Afrika nicht verbessert.

Laut NRC-Bericht schlossen in der Region allein im vergangenen Jahr 12 400 Schulen. In Burkina Faso, dem Tschad, Mali und Niger haben mittlerweile mehr als die Hälfte der Jugendlichen keinen Zugang mehr zu Bildung. Hintergrund für die Schulschließungen ist die Gewalt in der Region. Schulen waren entweder direkte Ziele von Angriffen bewaffneter Gruppen oder mussten schließen, da es in der Region zu bewaffneten Konflikten kam. (dpa)