BAMF-Skandal: Ermittlungen wegen 2000 auffälliger Asylanträge

Am Freitag war bekannt geworden, daß die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen in 1200 2000 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll.

Moment, wegen 2000 auffälliger Asylanträge in Bearbeitung von einer Person, das wird nur die Spitze des Eisbergs sein....da wird wohl etliches an Unterlagen im Moment verschwinden, landesweit.