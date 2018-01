Taliban-Bombenanschlag in Kabul: Zahl der Opfer steigt weiter

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich offenbar ein Bombenanschlag im Stadtzentrum ereignet. Die radikalislamischen Taliban haben diesen nun für sich reklamiert.

Update vom 27. Januar 2018 - 14.49 Uhr: Nach dem schweren Selbstmordanschlag der Taliban im Zentrum der afghanischen Hauptstadt ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 95 gestiegen. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, am Samstagabend (Ortszeit) mit. 158 Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte der Sprecher des Innenministeriums in einer landesweit übertragenen Pressekonferenz von 63 Toten und 151 Verletzten gesprochen.

Update vom 27. Januar 2018 - 13.50 Uhr: Nach dem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf mindestens 63 gestiegen. 151 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Regierungssprecher am Samstag vor Journalisten. Die Zahl der Opfer könne weiter ansteigen. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor von 40 Toten und 140 Verletzten gesprochen.

Update vom 27. Januar 2018 - 11.12 Uhr: Die radikalislamischen Taliban haben einen schweren Anschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt mit nach offiziellen Angaben bisher mindestens 40 Toten und 140 Verletzten für sich reklamiert.

In einer über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Botschaft hieß, ein Selbstmordattentäter habe sich an einem Sicherheitsposten vor dem alten Ministerium des Inneren in die Luft gesprengt. Mehr als 80 Polizisten seien getötet und verletzt worden. Die meisten Funktionen des Ministeriums waren vor einigen Monaten in ein neues Haus gezogen, der alte Komplex wird aber noch genutzt.

Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der auch viele ausländische Botschaften liegen. Dort zündete er seine Ladung an einen Sicherheitsposten nahe einem Gebäude des Innenministeriums. Wer die Opfer sind, und ob auch Mitarbeiter der ausländischen Institutionen betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Sprecher des Innenministeriums bestätigt Anschlag

Bei einer gewaltigen Explosion im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag dutzende Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Gesundheitsministerium sagte, 18 Zivilisten seien verletzt worden. Die italienische Hilfsorganisation Emergency teilte mit, in ihr Krankenhaus in Kabul seien mehr als 50 Menschen eingeliefert worden.

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte eine Explosion in der Nähe des alten Gebäudes des Ministeriums. In der Nähe befinden sich auch das Kabuler Polizeipräsidium und der Sitz des Hohen Friedensrats zur Aussöhnung mit den Aufständischen. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten eine riesige Rauchwolke.

Lokale Medien berichten von Bombenanschlag

Kabul - Eine starke Explosion hat die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert. Lokale Medien berichteten am Samstag von einem Bombenanschlag im Stadtzentrum. Die Explosion sei in der ganzen Stadt zu spüren gewesen, berichtete Tolo News. Über die Zahl der Opfer gab es zunächst keine Informationen. Auf Bildern war eine Rauchwolke zu sehen, der über dem Zentrum aufstieg.

Erste Berichte deuteten darauf hin, dass sich die Explosion nahe des alten Innenministeriums ereignet habe, Krankenwägen könnten im gesamten Stadtgebiet gehört werden, hieß es bei Tolo News weiter.

Ein Augenzeuge berichtete auf Twitter von „dem lautesten Knall, den ich je gehört habe“. Rauch steige von einem Gebäude auf.

dpa/AfP