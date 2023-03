Bis 2024: Investitionen in das Programm für Studenten- und Azubi-Wohnheime von 1 Milliarde Euro

Investition von 1 Mrd. Euro in den Ausbau von Studentenwohnheimen © IMAGO/Jens Schicke

Für die Sanierung und den Bau von Studierenden- und Azubi-Wohnheimen möchte die Bundesregierung dieses und nächstes Jahr jeweils 500 Millionen Euro investieren.

Berlin - «Wenn sich das gut anlässt, dann gibt es eine Offenheit des Bundes, dass man dieses Programm auch im nächsten Jahr weiterführt», sagte die in Potsdam geborene Bundesbauministerin Klara Geywitz am Donnerstag in Berlin beim Besuch eines Studierendenwohnheims.

Die SPD-Politikerin gab dort symbolisch den Startschuss für das Förderprogramm «Junges Wohnen». Die Ampel-Koalition hatte sich das in ihrem Koalitionsvertrag, der in Berlin geschlossen wurde, vorgenommen. Der Bund stellt den Ländern darüber eine halbe Milliarde Euro für den Neu-, Aus- oder Umbau von Wohnheimplätzen zur Verfügung.

Wenn das Programm gut angenommen werde, bestehe die Möglichkeit seitens des Bundes, «dass wir die 500 Millionen im nächsten Jahr noch mal verlängern, so dass insgesamt eine Milliarde zur Verfügung steht», sagte Geywitz. Sie sprach von gut investiertem Geld. Junge Menschen sollten sich auf ihre Ausbildung und ihr Studium konzentrieren und nicht auf die Suche nach einer Wohnung.

«Das ist ein guter Tag für 2,9 Millionen Studierende», sagte der in Eckernförde geborene Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks (DSW), Matthias Anbuhl. Er sprach vom größten Förderprogramm im Bereich junges Wohnen seit der Wiedervereinigung. Der Wohnungsmarkt sei extrem angespannt. Auswertungen auf Immobilienportalen hatten gezeigt, dass etwa Preise für WG-Zimmer immer mehr gestiegen sind, aktuell auf durchschnittlich 458 Euro pro Monat. Die Miete im Studentenwohnheim liegt dagegen im Schnitt laut DSW bei gerade einmal 267 Euro warm. (dpa)