Afghanistan: FDP moniert Wiederaufnahme von Projekthilfe

«Es macht einfach mehr Sinn, sich auf Staaten mit Perspektive zu konzentrieren», teilte Christoph Hoffmann mit.jpg © Sebastian Gabsch

Die Wiederaufnahme der Finanzierung bestimmter Entwicklungsprojekte in Afghanistan trotz massiver Einschränkung von Frauenrechten betrachtet FDP-Entwicklungspolitiker Christoph Hoffmann als nicht sinnvoll.

Berlin - «Es macht einfach mehr Sinn, sich auf Staaten mit Perspektive zu konzentrieren anstatt sich Illusionen mit islamistischen Herrschern hinzugeben und deren Gebaren zu stabilisieren», teilte Hoffmann am Donnerstag in Berlin mit.

Die Begründung des Entwicklungsministeriums, Frauen in Afghanistan wären ohne Mittel aus Deutschland doppelt bestraft, sei «realitätsfern», kritisierte Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag. Er fragte, was mit Millionen von Frauen in anderen wenig entwickelten Staaten sei.

Bei der Entscheidung für bestimmte Entwicklungsprojekte gehe man nach dem Grundsatz «mit Frauen für Frauen» vor, hatte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Vortag in Berlin mitgeteilt. Soweit Frauen in den von Deutschland finanzierten Programmen mitarbeiteten und durch diese erreicht werden könnten, werde man das Engagement zum Erhalt der Basisversorgung in Afghanistan fortführen. Die Taliban stehen international vor allem wegen ihrer massiven Beschneidung von Frauenrechten in der Kritik. (dpa)