Ampel-Koalition: Strack-Zimmermann stuft Debatten als nicht zu hart ein

Der FDP-Vorstand nominierte die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr.jpg © IMAGO/Christian Spicker

Der Umgangston innerhalb der Ampel-Koalition hat sich nach Meinung der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht verschlechtert.

Berlin - Natürlich gebe es zwischen den Freien Demokraten und den Grünen Unterschiede. «Ich empfinde das nicht als hart, ich empfinde das als normal», sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. Auch in der Koalition mit der Union habe es Auseinandersetzungen gegeben. Beim Bundesparteitag der FDP in Berlin ab diesem Freitag gehe es darum, dass die Partei ihr Profil überprüfe und schärfe. «Das heißt aber nicht, dass man in einer Koalition nicht Kompromisse machen muss. Das liegt in der Natur der Sache.»

Der FDP-Vorstand nominierte die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann am Donnerstag als Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr. Dazu sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk, eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg sei, dass Europa nur gemeinsam seine Werte verteidigen könne. «Wichtig ist allerdings, dass Deutschland dabei eine entscheidende Rolle spielt und ich möchte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten für die nächsten Jahre.»

Die FDP erlitt zuletzt mehrere empfindliche Wahlniederlagen in den Ländern. Bis Sonntag wollen die Freien Demokraten ihre Führung neu wählen und den weiteren Kurs in der Ampel-Koalition abstecken.

Organisationen protestieren vor FDP-Bundesparteitag für Klimaschutz

Berlin - Vor dem FDP-Bundesparteitag in Berlin haben mehrere Organisationen protestiert und eine Kurskorrektur der Liberalen in der Klimapolitik gefordert. «Die Klimakrise verändert alles! Wann ändert sich die FDP?», hieß es auf einem Flugblatt, das die Umweltschutzorganisation Greenpeace an Teilnehmer des Treffens verteilte. Sie warf der FDP vor, ein Tempolimit auf Autobahnen zu blockieren und in der EU die Ausnahmeregel für E-Fuels im Verkehr durchgesetzt zu haben.

Die Kampagnenorganisation Campact forderte: «Schluss mit der Klima-Sabotage». Sie rief die FDP auf, 45 Milliarden Euro für Busse und Bahnen bereitzustellen und eine Wärmewende mit erneuerbaren Energien statt Öl- und Gasheizungen voranzutreiben.

Die FDP steckt von 11.00 Uhr an ihren weiteren Kurs in der Ampel-Koalition ab. Parteichef Christian Lindner stellt am ersten Tag des Treffens seinen Rechenschaftsbericht vor. Rückendeckung der Delegierten für seinen Kurs kann auch nach mehreren Niederlagen bei Landtagswahlen als sicher gelten. Lindner hatte als Reaktion darauf angekündigt, eigene Positionen «herauszuarbeiten und zu stärken» und «Positionslichter» anzuschalten.

Stark-Watzinger zu FDP-Parteitag: «Die richtigen Akzente setzen»

Berlin - Die FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger will nach mehreren Jahren der Krise auf eine Wachstumsagenda setzen. Auf dem kommenden FDP-Parteitag am Wochenende müsse man «die richtigen Akzente setzen» und wieder verstärkt die Zukunftsthemen in Deutschland angehen, sagte die Bundesbildungsministerin am Freitag im «ZDF»-Morgenmagazin.

Mit Blick auf schwache Umfragewerte der Partei sagte Stark-Watzinger, dass sich die FDP nicht an anderen Parteien messe, sondern mit eigenen Zielen und Vorstellungen in Koalitionsverhandlungen gehe. «Wir haben eigene Ideen und deswegen ist das für uns auch die Aufgabe. Es geht drum, um die besten Lösungen zu ringen.»

Unter dem Eindruck mehrerer empfindlicher Wahlniederlagen in den Ländern kommt die FDP heute zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen. Stark-Watzinger will bei der Wahl zur Vizeparteichefin antreten. Wichtig seien ihr dabei Themen wie die berufliche Bildung von jungen Menschen und Innovationen in erneuerbare Energien.

FDP-Parteitag hat begonnen - Beer: Ampel braucht liberales Korrektiv

Berlin - Die FDP hat ihren dreitägigen Bundesparteitag in Berlin begonnen. Bis zum Sonntag will sie ihre Führung neu wählen und den weiteren Kurs in der Ampel-Koalition abstecken. Parteichef Christian Lindner stellt sich zur Wiederwahl. Diese gilt als sicher - trotz der FDP-Misserfolge bei den vergangenen Landtagswahlen.

Die stellvertretende Parteivorsitzende Nicola Beer erklärte zur Eröffnung, die FDP sei «der wesentliche Teil» der Bundesregierung - «der Teil, der die Finger auf der Kasse hat, der für Fortschritt, der für Mobilität, der für Recht sorgt». Die FDP habe die Wählerinnen und Wähler davon überzeugt, «dass dieses Land nicht allein den Anderen überlassen werden darf, dass unsere Gesellschaft den liberalen Kompass und dass diese Ampel das liberale Korrektiv braucht».

Beer kandidiert nicht wieder für ihren Vizeposten, weil sie Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) werden soll. Dafür will Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger für einen der drei Vizeposten der Partei kandidieren. (dpa)